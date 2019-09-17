Психологи МЧС помогли почти 140 тысячам россиян пережить трагедии за 20 лет

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Почти 140 тысяч россиян воспользовались услугами телефона "горячей линии" центра экстренной психологической помощи МЧС России, который 17 сентября отмечает 20-летие.

За прошедшее время специалисты центра участвовали в ликвидации последствий 130 крупных чрезвычайных ситуаций на территории страны. В их числе взрыв на атомной подводной лодке "Курск", авария на Саяно-Шушенской ГЭС, пожар в ночном клубе "Хромая Лошадь", крушение теплохода "Булгария", взрывы на шахтах "Распадская" и "Воркутинская", катастрофы самолетов Як-42 в Ярославской области и Ан-148 в Подмосковье, пожар в торговом центре "Зимняя вишня", стрельба в политехническом колледже Керчи, а также взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске.

Сотрудники центра, кроме того, привлекались к международным спасательным операциям, в частности, на месте катастрофы самолета авиакомпании "Когалымавиа" на севере Синайского полуострова.

"Специалисты-психологи прибывают в зону чрезвычайной ситуации одновременно со всеми оперативными службами и работают в круглосуточном режиме до окончания работ по ликвидации последствий, помогая людям, пережившим горе, справиться с сильным стрессом", - отметили в пресс-службе центра.

Неотъемлемой частью системы информационного сопровождения, позволяющей дистанционно оказывать профессиональную психологическую помощь пострадавшим и их родным, стало открытие телефона "горячей линии". За прошедшие 20 лет она открывалась в случае масштабных ЧС около 400 раз. Всего психологи центра приняли 137,5 тысячи звонков.

Важной задачей службы, включающей в себя почти 800 специалистов в регионах страны, также является психологическое сопровождение спасателей, пожарных, врачей, летчиков и других специалистов министерства. Эта работа ведется по таким основным направлениям, как психологическая диагностика, подготовка, профилактика и реабилитация.