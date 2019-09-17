Избранные депутаты Мосгордумы принесут присягу

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Депутаты Мосгордумы седьмого созыва во вторник принесут присягу, сообщается на сайте столичного парламента.

"Присяга пройдет 17 сентября, начало церемонии в 14 часов", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе МГД, при вступлении в должность депутат приносит присягу, в которой клянется соблюдать законы, честно и добросовестно исполнять обязанности, служить процветанию города и благополучию его жителей.

Выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва прошли 8 сентября. Итоговая явка избирателей составила 21,77%. После обработки 100% протоколов самовыдвиженцы лидируют в 26 округах, депутаты от КПРФ занимают 13 мест, партии "Справедливая Россия" и "Яблоко" - по три.