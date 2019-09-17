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РИА Новости

В Москве обсудят сотрудничество разведки и науки в атомном проекте СССР

00:13 17.09.2019 (обновлено: 08:36 17.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрезидент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук
Президент НИЦ Курчатовский институт Михаил Ковальчук
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Круглый стол, посвященный истории советского атомного проекта, пройдет во вторник в национальном исследовательском центре "Курчатовский институт", он будет посвящен 70-летию испытания первой советской атомной бомбы.
Мероприятие, участниками которого станут физики, историки и политологи, проведут директор СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин и президент Курчатовского института Михаил Ковальчук. Они откроют выставку "Физика и разведка в силовом поле атомного проекта", в основу которой легли документы и памятники истории науки и техники из собрания Курчатовского института и архива СВР.
"Серьезный фундамент в области ядерных исследований, заложенный в СССР еще в довоенные годы, сыграл решающую роль в развитии советского атомного проекта. Документы выставки показывают колоссальную напряженную работу, которую выполняли ученые, инженеры, рабочие и, конечно же, сотрудники отечественной разведки", - отмечается в сообщении пресс-бюро СВР.
По мнению специалистов, успешное испытание первого советского атомного заряда РДС-1 29 августа 1949 года и создание отечественного ядерного оружия стало одним из главных событий в истории России, обеспечившим ее существование в качестве сильной и независимой державы.
Президент Национального исследовательского центра Курчатовский институт Михаил Ковальчук
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Символично, что круглый стол и выставка пройдут в Курчатовском институте, который был создан в 1943 году в качестве научного "штаба" советского атомного проекта. А академик Игорь Курчатов, будучи научным руководителем атомного проекта СССР, первым из ученых получал материалы разведки о западных разработках по атомной тематике и от их имени давал оценку этим сведениям.
Место проведения выставки и круглого стола символично еще и потому, что именно Курчатовский институт почти четверть века назад первым издал многотомный сборник материалов по истории создания советской атомной бомбы, в котором была отражена и роль разведчиков.
Разведка, добыв информацию о начале работ по атомной бомбе на Западе, дала тот первый импульс, который "запустил" советский атомный проект. Впоследствии данные разведки помогали отечественным атомщикам сверяться с зарубежным опытом в отношении тех оригинальных идей и разработок, которые вели сами, и достигать наилучших результатов. При этом сокращались сроки освоения новых идей и технологий, уходили от ненужной траты средств в условиях жесткого цейтнота на фоне наращивания США своего ядерного арсенала.
Впрочем, разведка не только поставляла необходимые материалы по атомной проблеме, но и проявляла инициативу организационного характера. Так, в марте 1945 года начальник советской внешней разведки Павел Фитин направил своему руководству рапорт, где писал о необходимости "принятия решительных мер к реорганизации дела по разработке проблемы урана". Фитин также предложил создать при руководстве страны специальный орган по атомной проблеме, а также "в целях обеспечения строжайшей конспирации добиться перенесения центра работ из Москвы в какой-либо изолированный район страны".
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Пройдет меньше полугода после того рапорта, и следом за испытанием США своей атомной бомбы и атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки начнется решающий, мобилизационный этап советского атомного проекта. Руководящий орган будет создан - Специальный комитет при ГКО. Также появился и "штаб" советской атомной промышленности — Первое главное управление при Совете народных комиссаров СССР. Впоследствии оно было преобразовано в министерство среднего машиностроения СССР — легендарный Минсредмаш. В российской истории его преемником был Минатом РФ. Сейчас всеми ядерными активами страны управляет государственная корпорация по атомной энергии "Росатом".
Идея Фитина о создании изолированных атомных центров тоже получила развитие: были построены целые города, существующие сейчас. Среди них Арзамас-16 (ныне Саров), Челябинск-40 (Озерск), Челябинск-70 (Снежинск), Томск-7 (Северск), Свердловск-44 (Новоуральск), Свердловск-45 (Лесной) и другие.
Сами разведчики никогда не приписывали себе главенствующей роли в создании советского ядерного оружия. Мнение специалистов однозначно: нет смысла противопоставлять вклад разведки и науки в создание советского ядерного оружия, ибо они, работая совместно, составляли части единого государственного механизма, сработавшего очень эффективно в условиях тяжелейших первых послевоенных лет.
Добыча Москвой информации по американским атомным разработкам считается историками спецслужб едва ли не самой великой из известных разведывательных операций в мировой истории. По прошествии многих лет, когда об атомной эпопее уже можно было рассказать, звания Героев России удостоились ветераны внешней разведки Леонид Квасников, Владимир Барковский, Александр Феклисов, Анатолий Яцков, Леонтина и Моррис Коэны и военные разведчики Артур Адамс, Ян Черняк, Жорж Коваль.
Президент Национального исследовательского центра Курчатовский институт Михаил Ковальчук
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Курчатовский институтИгорь КурчатовМихаил КовальчукРосатомСергей НарышкинРоссияСССРРИА НаукаБезопасность
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