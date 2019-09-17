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РИА Новости

Депутат Госдумы предлагает упростить для селян получение надбавки к пенсии

00:10 17.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат Госдумы РФ Александр Шерин
Депутат Госдумы РФ Александр Шерин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Депутат Госдумы РФ Александр Шерин
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин разработал законопроект, которым предлагается отменить обязательное проживание в сельской местности для получения 25-процентной доплаты к пенсии для селян.
Законопроект (текст есть в распоряжении РИА Новости) планируется внести в Госдуму во вторник.
Шерин отмечает, что 25-процентная доплата полагается не всем сельским жителям, а только тем, кто проработал не менее 30 лет в сельском хозяйстве по предусмотренному списку профессий и продолжает жить в селе в период получения пенсии.
"Законопроектом "О внесении изменений в статью 17 Федерального закона "О страховых пенсиях" предусматривается отмена обязательного условия для установления повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в размере 25% суммы установленной фиксированной выплаты к соответствующей страховой пенсии, а именно - обязательное проживание в сельской местности", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
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Депутат отмечает, что доплата крайне важна для граждан, которые также прожили в сельской местности всю жизнь и имеют стаж более 35 лет, но по состоянию здоровья и старости переехали в городскую местность.
По подсчетам депутата, более 365 тысяч граждан сейчас не живут в селах постоянно и лишены права на доплату в 25% к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности.
Правительство России в свою очередь законопроект не поддержало.
"Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, его реализация потребует выделения дополнительных ассигнований из федерального бюджета в размере 5,8 миллиарда рублей, однако в нарушение требований статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации источники и порядок финансирования нового вида расходных обязательств не определены", - говорится в заключении кабмина на законопроект.
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