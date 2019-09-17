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РИА Новости

Путин посетит центр МЧС, обсудит ситуацию с паводками на Дальнем Востоке

00:06 17.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник посетит кризисный центр МЧС, где обсудит ситуацию с паводками на Дальнем Востоке, сообщила пресс-служба Кремля.
Из-за сильных дождей и паводка на реках режим ЧС введен в Амурской и Еврейской автономной областях, а также в Хабаровском крае. Уровень Амура у населенных пунктов превысил опасные отметки. Самая сложная ситуация складывается в Комсомольске-на-Амуре, где во время пика паводка уровень достиг отметки 829 сантиметров при опасной для города в 650 сантиметров.
В ЕАО из-за паводка 1,5 месяца не работал пограничный пункт пропуска через российско-китайскую границу, в регионе в зону наводнения попали десятки населенных пунктов. В Приамурье паводок подтопил свыше 250 тысяч гектаров сельхозугодий. Ущерб региону и местным жителям превысил 6 миллиардов рублей. Кроме того, паводок на реках отмечался и в Приморье после тайфунов, здесь вода уже спала.
Президент РФ Владимир Путин
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Дальний ВостокВладимир ПутинХабаровский крайОбщество
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