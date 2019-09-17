Путин посетит центр МЧС, обсудит ситуацию с паводками на Дальнем Востоке

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник посетит кризисный центр МЧС, где обсудит ситуацию с паводками на Дальнем Востоке, сообщила пресс-служба Кремля.

Из-за сильных дождей и паводка на реках режим ЧС введен в Амурской и Еврейской автономной областях, а также в Хабаровском крае. Уровень Амура у населенных пунктов превысил опасные отметки. Самая сложная ситуация складывается в Комсомольске-на-Амуре, где во время пика паводка уровень достиг отметки 829 сантиметров при опасной для города в 650 сантиметров.