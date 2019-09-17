В Госдуме ответили на сообщения о скорых изменениях правил ухода в отпуск

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Инициатива об изменении правил ухода в отпуск еще находится на рассмотрении Госдумы, заявил в интервью РБК один из авторов законопроекта, депутат Гаджимет Сафаралиев.
Так он прокомментировал сообщения в СМИ о том, что якобы с 1 октября заявление на отпуск можно будет подать в электронном виде.
"У нас много чего пишут журналисты. Сейчас бездонный интернет — что угодно писать могут. У нас инициатива вносится — и уже пишут, что ее приняли. Этот законопроект, я думаю, примут с учетом всех согласований в лучшем случае к Новому году", — отметил политик.
Он добавил, что в стране проходит цифровизация и в будущем многие вопросы будут решаться по-другому. Так, напомнил депутат, уже сейчас россиянам не нужно подавать заявление для поездок в командировку.
В конце июня в Госдуму внесли законопроект о цифровизации трудовых отношений, который содержит поправки в кодекс, предполагающие возможность пересылки юридически значимых сообщений между работником и работодателем, включая заявления на отпуск и об увольнении, по электронной почте.
На данный момент законопроект, хотя в его тексте упоминается, что изменения вступают в силу 1 октября 2019 года, не прошел и первого чтения в нижней палате.