В Госдуме ответили на сообщения о скорых изменениях правил ухода в отпуск

"У нас много чего пишут журналисты. Сейчас бездонный интернет — что угодно писать могут. У нас инициатива вносится — и уже пишут, что ее приняли. Этот законопроект, я думаю, примут с учетом всех согласований в лучшем случае к Новому году", — отметил политик.