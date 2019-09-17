Даже море не нужно: как иностранцы отдыхают в Сочи

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости, Светлана Баева. Азартные игроки из Израиля, большие семьи из ОАЭ, китайские блогеры-путешественники — турпоток в Сочи из-за рубежа растет, и каждому гостю есть чем заняться на курорте. О том, как олимпийская столица привлекает иностранных туристов, сколько денег они там тратят и на что, — в материале РИА Новости.

Раньше — Прага, Будапешт, а теперь — Сочи

"Мне звонят знакомые, спрашивают: "А вот стоит ли в Сочи полететь, как ты считаешь? Раньше так советовались про Прагу, Будапешт, Берлин, — рассказывает директор департамента Министерства туризма Израиля в России и СНГ Владимир Шкляр. — Вообще, израильтяне открыли для себя этот город еще в дни Олимпиады. А в этом году, мне кажется, там побывали уже около 20 тысяч туристов из Израиля".

По информации онлайн-сервиса по покупке авиабилетов, чаще всего Сочи посещают путешественники из Армении, Белоруссии, Казахстана, Израиля, Грузии, Германии и Турции. Ожидается существенный прирост турпотока из ОАЭ — так как летом открылось прямое авиасообщение между Сочи и Дубаем.

"В Сочи есть игорная зона, интересующая гостей из Израиля, Ирана и Эмиратов", — говорит министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева. Курорты Сочи привлекают их еще и тем, что "здесь, в отличие от ОАЭ, субтропики с живой естественной природой, а не искусственные насаждения".

Причем туристы из ОАЭ приезжают большими семьями: с бабушками, дедушками, женами, братьями. "Им нравится природа, парки, дендрарий, подвесной мост, а вот море совсем не нужно, — уточняет руководитель отдела продаж одной из турфирм Елена Полуэктова. — Они останавливаются на два-три дня в одном отеле, потом переезжают в другой". А вот израильтяне, по словам Елены, предпочитают азартные игры: "Они целенаправленно едут в Красную Поляну, в казино".

Китайцы на "Князе Владимире"

Вкусы у туристов разные. "В прошлом году было много китайцев, они приезжали на экскурсии", — сообщает старший менеджер по туризму местной туркомпании Юлия Еремчук.

Китайские блогеры, побывавшие в Красной Поляне в одном из пресс-туров, по словам его организаторов, возмущались, почему на такое красивое место им выделили всего один день. Особенно их поразили горы и катающиеся по ним девушки в купальниках во время карнавала BoogelWoogel.

Летом представители туроператорского сообщества города Чанту (КНР) посетили лайнер "Князь Владимир" в рамках экскурсии по Сочи. "Этой осенью, в бархатный сезон, китайские специалисты по туризму хотят лично осмотреть города России — отправиться в круиз на лайнере "Князь Владимир", — информирует пресс-служба Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Интересуются курортом и европейцы — поляки, немцы, итальянцы, но, по словам Юлии Еремчук, их меньше и едут они самостоятельно.

Часы за три миллиона

Статистика свидетельствует: иностранные туристы в Сочи готовы потратиться. По данным Южного таможенного управления, всего с момента запуска системы tax free (апрель 2018-го) отметки, подтверждающие вывоз товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС, проставлены на 152 документах (чеках).

Общая стоимость вывезенных товаров — более 31 миллиона рублей. То есть в среднем один чек — это более 200 тысяч рублей, а максимальная сумма, по информации таможни, — 3,8 миллиона рублей. За такие деньги турист приобрел наручные часы. В начале сентября гражданин Турции купил часы за 662,4 тысячи рублей. Гости из Турции, ОАЭ и Израиля покупают также одежду, обувь, сумки, ювелирные украшения.

Только кавказская кухня

"Иностранные туристы обычно выбирают отели известных сетей, а не местные бренды, — отмечает Юлия Еремчук. — Проблема в сервисе, нарекания есть к наполнению номеров, питанию".

По словам Елены Полуэктовой, гостям города не хватает разнообразия в питании. Туристы хотят блюда индийской, китайской, арабской кухни, но их практически не найти. Особенно это касается экскурсий. "Мы пока можем предложить только блюда кавказской кухни", — признается эксперт.