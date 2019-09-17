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РИА Новости

Польские СМИ: пока Россия всасывает Белоруссию, Китай поедает ее

08:00 17.09.2019
28271
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце. 18 июля 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце. 18 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Виктор Мараховский
Виктор Мараховский
Все материалы
Новость о планируемой интеграции Налогового и Гражданского кодексов России и Белоруссии начала получать первые зарубежные отклики.
Первыми отозвались, что логично, польские СМИ. Специально созданная польским государственным телевидением для вещания на белорусскую аудиторию Belsat на всех доступных языках сообщает: "Россия проглатывает белорусскую экономику". Заголовок в газете Rzeczpospolita гласит: "Россия засасывает Беларусь. Конец независимости".
Что тут любопытно. Разумеется, не то, что углубление интеграции двух стран активно не нравится Польше, — сенсацией было бы, если бы Польше было хотя бы все равно. Как бы ни была слаба сейчас надежда Польши на то, что она все-таки станет лидером Новой Европы, — саму концепцию никто не отменял. А концепция, напомним, по-прежнему использует идею "Польши-прометея", горячо сочувствующего всем желающим повоевать с Россией.
Но по-настоящему интересно тут другое. Если промотать публикацию о засасываемой в Россию Белоруссии в "Ржечьпосполите" до конца и посмотреть другие статьи, посвященные Белоруссии и рекомендуемые к прочтению, — то там начинается легкая шизофрения. Ибо сначала читателю предлагается тревожный текст "Китай пожирает Беларусь и затопит ее дешевыми товарами". А сразу за ним следует возмущенный текст о том, что руководство Белоруссии призывает население не покупать дешевые польские яблоки, а призывает покупать местные, хотя они дороже.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время беседы в Таврическом дворце
Вчера, 13:47РИА Новости
В Кремле прокомментировали сообщения об интеграции России и Белоруссии
И да: все три статьи (о том, что Россия засасывает Белоруссию, о том, что ее же пожирает и наводняет своей дешевизной Китай, и о том, что злые белорусские власти против дешевых польских яблок) принадлежат одному автору. И размещены, повторимся, на одной странице.
И это довольно яркая иллюстрация не только к конкретной ситуации и не только к политике польских СМИ, но и к состоянию современной медийной риторики вообще.
В принципе, лицемерие и готтентотская логика (та, в которой добро — это когда я украл у соседа корову, а зло — это когда наоборот) появились в политике примерно тогда же, когда появился развитый человеческий язык. Тит Ливий ярко обличал зверства Ганнибала и деликатно не замечал зверств римлян (или, во всяком случае, оправдывал их, именуя справедливым отмщением). Британские газеты вслед за британской дипломатией то сочувствовали Германии против Франции, то Франции против Германии, то восхищались германским арийским гением, то переименовывали немцев в "гуннов" и исключали из европейцев. Строго говоря, наши отечественные трибуны не слишком отставали (достаточно вспомнить долгожителей, которые успели побывать сталинистами, антисталинистами, соловьями застоя, соловьями перестройки, певцами девяностых и на сдачу еще критиками путинского режима).
Но был один нюанс. Во все предыдущие эпохи даже "смена точек зрения" происходила последовательно. Даже в раскрученных антиутопиях пролетариям в сводках Министерства Правды сначала сообщалось, что Океания всегда воевала с Остазией, а затем — что Океания с Остазией не воевала никогда (или наоборот). Предполагалось, что пульт не только от настоящего, но и от прошлого находится в руках тех, в чьих руках телевизор.
Так вот: сейчас ситуация принципиально иная.
Мы уже писали о том, что интернет породил феномен своеобразных "медийных зомби". То есть новостей и заявлений — иногда реальных, а иногда фейковых, — которые не проваливаются в прошлое, как положено, а ротируются по закоулкам Сети до бесконечности, то и дело всплывая тут и там. В сегодняшнем информационном потоке, перенасыщенном сверх любой меры, играет роль не свежесть сенсации и даже не ее реальность, а ее кликабельность и хайпоемкость. Поэтому, собственно, периодически даже в профессиональных СМИ всплывают сенсации не то что годичной или пятилетней, но даже двадцатилетней давности.
Президент Латвии Эгилс Левитс с супругой после возложения цветов к памятнику Свободы в день своей инаугурации. 8 июля 2019
16 августа, 14:32Сказано в эфире
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Но у этой "победы СМИ над временем" имеется и один комичный аспект. А именно: все взаимоисключающие параграфы, которые хронологически должны следовать один за другим, зачастую путаются местами (из-за чего современник зачастую читает сначала об окончании какого-нибудь урагана и только потом о его приближении). Или, что случается еще чаще, вываливаются на голову нормального человеческого читателя одновременно.
И читатель узнает в течение пятнадцати минут, без перерыва, что китайские товары в Белоруссии это ужасно, потому что они дешевые, а польские это прекрасно, потому что они дешевые. И что Россия засасывает несчастную республику, — хотя в этот же момент ее же, несчастную республику, пожирает КНР.
Это не только делает картину мира в читательской голове довольно затейливой, но и вызывает у него, надо думать, довольно специфическое отношение к СМИ.
Единственным спасением от потери доверия современников тут, пожалуй, может служить сведение лицемерия к минимуму. Или, говоря проще, — возвращение если не к честности, то хотя бы к приличиям.
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Спортсмены и команды
Польша
АвторыБелоруссияРоссия
Популярные комментарии
Вообще в статье речь идет о том что Польше предупреждает россиян что китайцы скоро города заполнят. На весь мир позоримся.
17 сентября, 09:26
Антуан Антошечкин
10121134
не переживайте, очень скоро интегрируют по самы не балуйся..как только транзит будет обезопасен, убежден, поделят эту землицу европейцы с русскими по честному, по "братски", каждый возьмет свое исконное и всем будет хорошо))
17 сентября, 09:06
МЗМария Заказчикова
2220017
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