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РИА Новости
Туризм

Опрос показал, с кем российские туристы конфликтуют на отдыхе

11:07 17.09.2019
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© Depositphotos / photographee.euДевушка на допросе в полицейском участке
Девушка на допросе в полицейском участке
© Depositphotos / photographee.eu
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские туристы на отдыхе чаще всего ссорятся с родными и близкими, с которыми отправились в отпуск, сообщает Ostrovok.ru.
Специалисты сервиса провели исследование, в котором приняли участие более 2 000 пользователей соцсетей. Респондентов спрашивали, случались ли у них на отдыхе конфликты.
Оказалось, что ссоры с родными и близкими бывали в поездках у 22% женщин и 17% мужчин. Каждый десятый мужчина хотя бы раз попадал в конфликтную ситуацию с местными жителями (10%). Среди женщин о таком опыте вспомнили втрое меньше опрошенных – 3%.
Примерно 8% респондентов рассказали, что им доводилось ссориться с персоналом гостиницы. Недопонимание с другими гостями возникало у 5% отдыхающих. Еще 5% путешественников признались, что попадали в конфликтные ситуации с представителями турфирмы, организующей поездку.
Кроме того, у 6% мужчин случались ссоры с водителями такси, у 3% – с представителями власти. Среди женщин в аналогичные ситуации попадали 2% и 1% туристок соответственно.
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В кафе и ресторанах были размолвки у 4% российских туристов, а 3% опрошенных признались, что попадали в конфликты с сотрудниками аэропорта или вокзала.
Большинство же пользователей рассказали, что на отдыхе стараются расслабляться и избегать конфликтов – 57% опрошенных отметили, что никогда ни с кем не ссорились в путешествиях. При этом оказалось, что женщины настроены более миролюбиво, чем мужчины: не ругаются с окружающими 59% женщин и 54% мужчин.
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