Опрос показал, с кем российские туристы конфликтуют на отдыхе

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские туристы на отдыхе чаще всего ссорятся с родными и близкими, с которыми отправились в отпуск, сообщает Ostrovok.ru.

Специалисты сервиса провели исследование, в котором приняли участие более 2 000 пользователей соцсетей. Респондентов спрашивали, случались ли у них на отдыхе конфликты.

Оказалось, что ссоры с родными и близкими бывали в поездках у 22% женщин и 17% мужчин. Каждый десятый мужчина хотя бы раз попадал в конфликтную ситуацию с местными жителями (10%). Среди женщин о таком опыте вспомнили втрое меньше опрошенных – 3%.

Примерно 8% респондентов рассказали, что им доводилось ссориться с персоналом гостиницы. Недопонимание с другими гостями возникало у 5% отдыхающих. Еще 5% путешественников признались, что попадали в конфликтные ситуации с представителями турфирмы, организующей поездку.

Кроме того, у 6% мужчин случались ссоры с водителями такси, у 3% – с представителями власти. Среди женщин в аналогичные ситуации попадали 2% и 1% туристок соответственно.

В кафе и ресторанах были размолвки у 4% российских туристов, а 3% опрошенных признались, что попадали в конфликты с сотрудниками аэропорта или вокзала.