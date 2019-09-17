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РИА Новости

IV Ежегодная конференция о будущем медицины пройдет в Санкт-Петербурге

10:44 17.09.2019 (обновлено: 13:47 17.09.2019)
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© ООО «ИНВИТРО – Объединенные коммуникации»IV Ежегодная конференция о будущем медицины пройдет в Санкт-Петербурге
IV Ежегодная конференция о будущем медицины пройдет в Санкт-Петербурге
© ООО «ИНВИТРО – Объединенные коммуникации»
МОСКВА, 17 сен – Пресс-служба компании "Инвитро". В Санкт-Петербурге 18 октября состоится ежегодная научно-технологическая конференция Futuremed 2019 ("Медицина будущего – 2019"), посвященная новым достижениям в медицине и интеграции этих достижений в современный социум. Мероприятие проводится четвертый год подряд, в этот раз оно соберет ведущих специалистов в области биоинженерии, фармакологии, трансплантологии и информационных технологий. Эксперты обсудят уровень развития высокотехнологичной медицины, последние глобальные тренды, а также особенности разработки и применения медицинских инноваций в России. По традиции, генеральным партнером конференции выступает "Инвитро", крупнейший российский частный холдинг, специализирующийся на лабораторной диагностике и медицинских услугах.
Futuremed традиционно проходит осенью в Санкт-Петербурге. В этом году в фокусе конференции – новые медицинские технологии, вопросы их внедрения в практическую медицину, а также проблемы принятия инноваций обществом.
Одной из ключевых тем конференции станет проблема резистентности к антибиотикам. Многим известно, что микроорганизмы эволюционируют с такой скоростью, что создавать новые препараты в ответ на мутацию патогенов фармакологи не успевают. Означает ли это, что скоро появится поколение инфекций неуязвимых для известных лекарств – эту тему обсудят профильные врачи и эксперты фармацевтического рынка.
Отдельный блок конференции будет посвящен перспективам развития современной трансплантологии. Участники блока расскажут о том, насколько реально вырастить жизнеспособный трансплантат в пробирке, а также какие преимущества несет для медицины и общества в целом развивающийся биопринтинг (печать биологических тканей).
Также спикеры конференции обсудят киберфизические системы и другие векторы развития инновационного протезирования, которые помогают не только восстановить утраченные функции организма, но и приобрести новые сверхспособности.
Большая дискуссия будет посвящена искусственному интеллекту в медицине. Ученые сегодня тестируют первых ботов-врачей, адаптируют нейросети под задачи превентивной медицины и выпускают умные приложения для удаленного контроля за человеческим организмом. Чем продвинутый искусственный интеллект будет отличаться от естественного, и кому, в конечном счете, будет принадлежать сверхразум будущего, обсудят эксперты из сферы медицины и ИТ.
В качестве спикеров в конференции примут участие видные представители врачебного сообщества, среди которых - нейрохирург, переводчик бестселлера "История шарлатанства" Алексей Кащеев, невролог, автор серии книг "Модицина" Никита Жуков, психолог Ирина Млодик, педиатр, автор книги "Федиатрия" Федор Катасонов и другие. Также своей позицией поделятся директор медицинского департамента группы компаний "Р-Фарм" Михаил Самсонов, управляющий партнер 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани, директор по развитию лаборатории 3D Bioprinting Solutions Дмитрий Фадин, пользователь бионических протезов рук, популяризатор современного протезирования Константин Дебликов, медицинский директор "Инвитро", пульмонолог, член Американской коллегии врачей Наталья Колесникова, художественный руководитель АНО "Упсала-Цирк" Лариса Афанасьева.
Модераторами Futuremed выступят телеведущая Тутта Ларсен, а также теле- и радиоведущий Виктор Набутов.
По завершении деловой части конференции для гостей выступит специальный гость мероприятия – Игорь Бутман.
Подробная программа конференции, список спикеров и билеты на мероприятие доступны на официальном сайте.
Возрастная категория: 16+
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
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