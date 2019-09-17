Брэд Питт рассказал о своем отношении к религии

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Американский актер Брэд Питт рассказал в интервью изданию GQ о своем отношении к жизни и к религии.
Рассуждая о фильме "К звездам", в котором отражена идея о том, что все люди связаны между собой, Питт подчеркнул, что ему эта мысль очень близка. Актер отметил, что вырос в религиозной христианской семье и всегда интересовался религией, но относился к ней по-разному.
"У меня всегда были вопросы к религии, но иногда она мне помогала. Когда я стал жить один, то отошел от нее и стал называть себя агностиком. Потом какое-то время считал себя атеистом, это было что-то вроде бунта. Затем я начал опять верить, верить в то, что все люди связаны между собой", – поделился он.
Питт подчеркнул, что эта вера дает возможность "посмотреть вокруг, во вне, вместо того, чтобы смотреть внутрь или на то, что находится прямо перед тобой".
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