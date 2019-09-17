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РИА Новости

Мертвый груз. Потянет ли Польша американские истребители F-35

08:00 17.09.2019 (обновлено: 09:11 17.09.2019)
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© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Andrew LeeТренировочный полет американских малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35
Тренировочный полет американских малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Andrew Lee
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости, Николай Протопопов. Системы противовоздушной обороны, тысячи расквартированных военнослужащих, беспилотники и истребители пятого поколения — в ближайшее время Варшава и Вашингтон заключат контракт на поставку польским ВВС новейших истребителей F-35. Почему военные эксперты считают, что эта сделка выгодна только американцам и Польше просто не по карману, — в материале РИА Новости.

Залог безопасности

На прошлой неделе Госдепартамент одобрил продажу Варшаве 32 многоцелевых истребителей F-35. Вашингтон запросил за эту технику порядка шести с половиной миллиардов долларов, хотя поляки рассчитывали на скидку. Польская оппозиция полагает, что правительство платит за американское оружие слишком много.
В Вашингтоне, в свою очередь, уверены: поставка истребителей способствует усилению национальной безопасности Соединенных Штатов и самой Польши. "Это создаст значимый оборонный потенциал для отражения агрессии в регионе и обеспечит принцип оперативной совместимости с Вооруженными силами США", — подчеркнули в Пентагоне.
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У военного руководства Польши большие планы на новые самолеты. Министр национальной обороны республики Мариуш Блащак считает эту сделку важнейшей в истории польской армии: ВВС входят в новую эпоху, значительно расширяя возможности.
В Вашингтоне и Варшаве надеются, что у польских военных не возникнет трудностей с интеграцией новых самолетов в существующую систему обороны. Отметим, что американцы регулярно проводят учения в Европе с участием истребителей F-35. Например, этим летом в рамках маневров "Астральная ночь" (Astral Night) отрабатывали быструю переброску истребителей в Италию, Хорватию и Словению и комплексную противовоздушную и противоракетную оборону. В ходе "Быстрой ковки" (Rapid Forge) летчики продемонстрировали способность выполнять задачи в местах, далеких от основных операционных баз, — самолеты F-35 оперативно перебрасывали с авиабазы Шпангдалем в Германии в Польшу, Эстонию, Латвию и Литву.
© U.S. Navy / Liz WolterИстребитель F-35 совершает посадку на авианосец "Королева Елизавета" ВМС Великобритании
Истребитель F-35 совершает посадку на авианосец Королева Елизавета ВМС Великобритании
© U.S. Navy / Liz Wolter
Истребитель F-35 совершает посадку на авианосец "Королева Елизавета" ВМС Великобритании

Тяжелая ноша

Польские ВВС сегодня выглядят скудно: 48 устаревших американских F-16, три десятка еще советских МиГ-29 и столько же истребителей-бомбардировщиков Су-22 80-х годов выпуска. Причем лишь малая часть этой воздушной "армады" исправна. Так, по данным польской газеты Dziennik Gazeta Prawna, только 20 процентов F-16 находятся в боевой готовности.
Однако быстрого улучшения ситуации после покупки истребителей F-35 ожидать не стоит. На поставку новой техники, обучение личного состава, создание инфраструктуры потребуются несколько лет и не один миллион долларов.
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По словам заслуженного военного летчика России Владимира Попова, американский истребитель F-35 — проблемный самолет, дорогой и сложный в эксплуатации. "Переучивание летного и инженерного состава займет длительное время, — отметил эксперт в беседе с РИА Новости. — Это принципиально новая для поляков техника пятого поколения, и она, мягко говоря, капризная. Кроме того, чтобы грамотно освоить средства поражения платформы F-35, нужны еще тренажерные комплексы и системы".
© Flickr / Day DonaldsonАмериканский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II
Американский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II
© Flickr / Day Donaldson
Американский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II
Касаясь современного состояния польских Военно-воздушных сил, Попов сказал, что к такому плачевному положению привел отказ Варшавы от сотрудничества с российскими ВВС и оборонно-промышленным комплексом.
"Львиная доля авиационного боевого компонента Польши — советские и российские самолеты, в том числе аэродромно-техническое обеспечение, прицельно-навигационные, наземные навигационные системы и множество другого оборудования, — объясняет летчик. — Поляки не вступали в диалог с ВВС и ВПК России, потеряв модернизационные возможности. А одним авиационным полком F-35 оперативно-стратегические задачи не решить. Коренным образом изменить положение ударной авиации, противовоздушных сил и средств польская сторона не в состоянии".
© AFP 2019 / Christophe ArchambaultАмериканский истребитель F-35
Американский истребитель F-35
© AFP 2019 / Christophe Archambault
Американский истребитель F-35

Выгодный партнер

Тем не менее американцы в последние годы вплотную взялись за обороноспособность Польши и активно наращивают здесь военное присутствие. Пентагон планирует разместить войска в шести пунктах на территории страны и увеличить численность военнослужащих до пяти с половиной тысяч человек. Часть личного состава могут передислоцировать из Германии.
Военное присутствие США в Польше расширяется и в техническом плане. Достигнуто соглашение о размещении на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9. Также в прошлом году Вашингтон и Варшава подписали контракт на поставку систем противовоздушной обороны Patriot с ракетами PAC-3 MSE и элементами системы управления и связи IBCS. Первые установки поступят в 2021-2022-м.
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Кроме того, в ближайшее время польские военные планируют объявить тендер на покупку боевых вертолетов. Контракт, очевидно, достанется американцам.
Сделку по F-35 облегчил отказ Вашингтона продавать самолеты Турции в связи с закупкой Анкарой российских систем ПВО С-400. Новый клиент нашелся быстро.
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Omari BernardСамолет F-35 ВВС США на авиабазе Кадена в Японии
Самолет F-35 ВВС США на авиабазе Кадена в Японии
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Omari Bernard
Самолет F-35 ВВС США на авиабазе Кадена в Японии
Несмотря на множество технических недостатков, о которых говорят эксперты, и дороговизну обслуживания, F-35 довольно успешно продается по всему миру. Этим истребителем вооружены ВВС порядка десяти стран. Крупнейшие эксплуатанты американской техники — Япония и Великобритания. По несколько десятков самолетов также заказали Дания, Бельгия, Нидерланды, Норвегия и Израиль.
Однако высокие продажи часто достигаются за счет политического или экономического давления. По всей видимости, именно так вышло и с Польшей. Варшава — один из главных военных союзников США в Европе. Если же объективно оценивать это сотрудничество, совершенно понятно: Вашингтон нашел очередной выгодный рынок сбыта военной техники и пополнения государственной казны.
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Jensen StidhamИстребитель ВВС США F-35A Lightning II
Истребитель ВВС США F-35A Lightning II
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Jensen Stidham
Истребитель ВВС США F-35A Lightning II
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Обсудить 15
Министерство обороны СШАF-35ПольшаЕвропаРоссияБезопасность
Популярные комментарии
Американский ВПК заработает деньги, американские чиновники ведущие переговоры о поставке заработают деньги, польские чиновники от минобороны заработают деньги... и всем хорошо. При чем здесь обороноспособность Польши? Да не при чем!!!
17 сентября, 08:48
sam rud
1910000
Ни кто и не думал о вооружении польской армии. Тяжело им там будет или как обычно - заокеанским дядям совершенно сиренево, от слова совсем. Это же распил денег, чистейшей воды. А дальше? А дальше у поляков хоть трава не расти.
17 сентября, 08:30
CCicicipi
1360000
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