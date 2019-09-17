В Венеции турист ударил гондольера за запрет сделать селфи в лодке

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. В Венеции турист напал на гондольера за то, что тот не разрешил ему сфотографироваться в лодке, сообщает The Local.
В центре города, возле моста Баретери, группа туристов из Южной Америки захотела сделать селфи в гондоле и зашла на борт. Когда гондольер попросил их уйти, началась драка.
На кадрах, снятых очевидцами, один из отдыхающих сначала угрожал гондольеру, потом сбросил на ступени его шляпу, а затем ударил венецианца.
Жертва нападения пыталась спорить, но ответных ударов не нанесла.
"Подобный инцидент произошел не впервые. Шумные туристы нередко причиняют неудобства гондольерам и окружающим, в частности, встают на борта лодок, тем самым опрокидывая их", — отмечает портал.
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