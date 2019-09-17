В Венеции турист ударил гондольера за запрет сделать селфи в лодке

В центре города, возле моста Баретери, группа туристов из Южной Америки захотела сделать селфи в гондоле и зашла на борт. Когда гондольер попросил их уйти, началась драка.

На кадрах, снятых очевидцами, один из отдыхающих сначала угрожал гондольеру, потом сбросил на ступени его шляпу, а затем ударил венецианца.