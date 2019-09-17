Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-17T01:12Z
https://ria.ru/20190917/1558736238.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40719/15/407191517_12:0:1013:563_1036x0_80_0_0_89028a8b933da34b39fe886ea8328f31.jpg
РИА Новости
Туризм

В Венеции турист ударил гондольера за запрет сделать селфи в лодке

01:12 17.09.2019
1073
© flickr.com/llamnudds Королева Адриатики: 10 мест и зданий Венеции, которые стоит увидеть
Королева Адриатики: 10 мест и зданий Венеции, которые стоит увидеть
© flickr.com/llamnudds
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. В Венеции турист напал на гондольера за то, что тот не разрешил ему сфотографироваться в лодке, сообщает The Local.
В центре города, возле моста Баретери, группа туристов из Южной Америки захотела сделать селфи в гондоле и зашла на борт. Когда гондольер попросил их уйти, началась драка.
На кадрах, снятых очевидцами, один из отдыхающих сначала угрожал гондольеру, потом сбросил на ступени его шляпу, а затем ударил венецианца.
Жертва нападения пыталась спорить, но ответных ударов не нанесла.

"Подобный инцидент произошел не впервые. Шумные туристы нередко причиняют неудобства гондольерам и окружающим, в частности, встают на борта лодок, тем самым опрокидывая их", — отмечает портал.

Венеция, Италия
9 сентября, 13:33Туризм
В Венеции хотят запретить курение на открытом воздухе
12101413
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмИталияВенеция
Рекомендуем
Андрей Разин
Разин пообещал подать в суд на "Первый канал" из-за эфира про Заворотнюк
РИА
Новости
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Саратовской области возбудили уголовное дело после изнасилования врача
Советник губернатора Ульяновской области по IT-сфере Светлана Опенышева
Стал известен доход ульяновской чиновницы, сделавшей селфи в "шоколаде"
В лаборатории онкологического диспансера
Онколог раскрыл статистику заболеваемости раком мозга в России
Лента
новостей
Один из преступников на следственном эксперименте
"Два года втирались в доверие": как банда цыган вырезала семью под Липецком
Автомобиль реанимации
В Башкирии мальчик, пять дней живший с трупом матери, попал в реанимацию
Вид Москвы. Архивное фото
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
Пункт продажи лотерейных билетов
Москвич стал мультимиллионером, купив лотерейный билет за 200 рублей
Девушки на Крымской набережной в Москве
Синоптики рассказали, когда ожидать третью волну бабьего лета в Москве
Клад, найденный при ремонте дома в городе Троицке
На Урале мужчина во время ремонта нашел в доме тайник со старинным кладом
Актер Александр Числов
Мать покойного актера Числова заявила, что ее выгнали из дома
Сторожевой корабль Черноморского флота (ЧФ) Сметливый
Истребители субмарин. Корабли, от которых не могли уйти подлодки США
Девушка в Сочи
Даже море не нужно: как иностранцы отдыхают в Сочи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:39Украина заявила о важности внедрения новой модели управления обороной
15:38Собянин: городские службы помогут депутатам МГД выполнять наказы москвичей
15:38В Твери предъявили обвинение мужчине, скинувшему ребенка с четвертого этажа
15:36Госдума поддержала проект об изменении порядка внесения поправок к КоАП
15:35На Ставрополье мужчина ударил ножом прибывшего на вызов полицейского
15:35Индия успешно испытала ракету Astra класса "воздух-воздух"
15:34Меркель не видит предпосылок для снятия эмбарго на поставки оружия Эр-Рияду
15:31В ЛНР заявили об увеличении числа обстрелов со стороны силовиков
15:29Во Владимирской области потушили крупный пожар в хранилище картофеля
15:29Робот "Федор" пошутил о своей поломке
15:28Путин рассказал о работе по упрощению поставок израильских сельхозпродуктов
15:26Пересмотр итогов Второй мировой войны недопустим, заявил Путин
15:26Путин отметил вклад фонда "Керен ха-Йесод" в сотрудничество с Израилем
15:26Российские военные пострадали при задержании браконьеров в Японском море
15:25Путин отметил вклад еврейских организаций в защиту военной истории
15:25ВМС США подтвердили подлинность видео с неопознанными объектами в небе
15:24Территориальная целостность Сирии будет восстанавливаться, считает эксперт
15:24"Роснефть" в Индии обсудила поставки нефти после атак на саудовские НПЗ
15:23Путин заявил, что в России считают Израиль русскоязычным государством
15:21Путин призвал передавать правду о Холокосте следующим поколениям
Лента новостейМолния