Славенко Терзич: "Бомбардировки НАТО — позор современного мира"

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости, Татьяна Меликян. Бывший чрезвычайный и полномочный посол Сербии, известный историк Славенко Терзич, проработавший в Москве почти семь лет, возвращается в Белград, где продолжит научную деятельность. Перед отъездом он рассказал в интервью РИА Новости об отношениях Москвы и Белграда, о взглядах на геополитику, НАТО и Евросоюз.

— Вы были послом почти семь лет. С кем и чем тяжелее всего расставаться?

— С друзьями и коллегами. Я ведь прежде всего ученый, историк, у меня и раньше было много друзей в Москве, прибавились новые. Тяжело расставаться и с самой Москвой, которая стала великолепной мировой столицей: книжные магазины, театры, галереи. Здесь очень богатая культурная жизнь. Быть сербом в Москве очень приятно.

— Что считаете главным достижением своей дипломатической работы?

— Семь лет для истории — секунда, но для человеческой жизни — существенный отрезок. И за эти годы наши страны только сближались. В сегодняшнем непредсказуемом, даже анархическом мире такие отношения особенно важны. Тем более для нас. И мы очень уважали поддержку, которую Москва всегда оказывала территориальной целостности Сербии. Имею в виду Косово и Метохию в первую очередь. И весь наш народ благодарен за это. Хотел бы назвать и еще один момент: в эпоху санкций, критики России, мы остались друзьями и не присоединились ни к каким ограничениям.

— В Сербии любят русских, это сразу ощущается. Но русские об этом не знают. Почему мы так мало ездим к вам? Это мы недоработали в рекламе или вы?

— И мы, и вы. Сербия — богатая культурой страна, у нас есть даже памятники византийского периода, здесь встречаются Восток и Запад. Мы располагаем и лечебными курортами, и горнолыжными. Но мы, видимо, мало стараемся рассказать об этом. С другой стороны, русские всегда интересуются: "Есть ли у вас море?" Что ж, моря у нас нет, зато есть так много интересного! И что немаловажно: ведь у вас почти не знают, сколько русских следов в Сербии. Многие эмигранты приехали сюда после Октябрьской революции. В самом центре столицы Сербии стоит памятник Николаю Второму, и там же, в Белграде, находится крупнейшее русское кладбище вне России.

— И оно в прекрасном состоянии, ухоженное, чистое.

— В Сербии следят за русскими памятниками, а мы кое-что сделали и для возрождения сербских традиций в России: открыли памятник генералу Милорадовичу в Санкт-Петербурге. И я этим горжусь.

— Каждый год Сербию посещают десятки тысяч русских. А сколько сербов приезжает в Россию?

— Для нас предусмотрен безвизовый режим на 30 дней. Хотя я не понимаю, почему бы не сделать побольше. Приезжает много наших строителей. Они всегда хорошо, качественно работали. И мы пытались добиться для них более удобных условий, возможно патентов. Но не получилось — ваша бюрократия такая... твердая. Приезжают студенты, Россотрудничество предоставляет около 120 стипендий на год. Увеличилось число и сербских туристов, особенно после такого удачного чемпионата мира по футболу.

— Но товарооборот небольшой: три миллиарда долларов.

— Да, в экономической сфере есть куда двигаться. Мы экспортируем в Россию на миллиард долларов в год. Привозим фрукты, овощи, мясо, вино, некоторые фармацевтические средства. И хочу привести пример: одна из наиболее успешных приватизаций в Сербии — покупка самого большого винного завода ПИК "Опленац" русским бизнесменом из Челябинска, он сейчас производит два с половиной миллиона бутылок и экспортирует сербское вино в Россию.

— И здесь Россия, как большая страна, могла бы проявить больше инициативы.

— Хотелось бы, чтобы было больше русских инвестиций в Сербии и русской мягкой силы на Балканах. От вас, например, вещает "Спутник Сербия", хаб "России сегодня". А со стороны Запада — Euronews на сербском языке, CNN на сербском, "Аль-Джазира" на сербском и очень много фондов. Было бы разумно, чтобы на Балканах могли послушать и услышать другую точку зрения. Кажется, что русские как-то смотрят на все это отстраненно.

— В Белграде во время демонстраций видели икону нашего последнего императора. Почему столь теплое отношение?

— Это благодарность за поддержку в Первой мировой. За помощь сербской армии. Когда в 1915 году солдаты перешли горы Албании, там их должны были ждать союзнические корабли для переброски до Корфу, но корабли не пришли, люди погибали. И Николай Второй отправил союзникам телеграмму: "Если срочно не пришлете корабли, я иду на сепаратный мир". Вот и за это спасение очень благодарны. Он святой человек и в самые ужасные времена встал за нас.

— Я видела и много портретов Путина, особенно в Косовской Митровице. Откуда такая любовь?

— Попробую объяснить. Наш народ считает, что Владимир Владимирович Путин спас Россию от развала. А это всегда было важно для баланса мировых сил. И Сербия столетиями считала, что Россия должна быть сильной и сможет нас поддерживать. Историк Экмечич часто повторял: "Пусть нас и не поддерживает, достаточно, чтобы была сильной, — нам будет легче". Путин в глазах сербского народа — символ сильной России. И когда он в последний раз был в Белграде, его встречали сотни тысяч людей. В последние тридцать лет сербский народ прошел Голгофу. И люди видят в лице Путина борьбу России за справедливый мир, против этого бандитского хаоса, когда сильный бьет слабого. Поэтому и к нему, и к вашей стране вообще великое уважение.

— Как бы вы описали современную ситуацию на Балканах?

— Там сейчас происходит интересная геополитическая борьба. НАТО расширяется, и я лично считаю, что это не приносит стабильность Балканскому региону — наоборот, создает новые вызовы и конфликты. Какой смысл расширения НАТО на восток? К чему готовятся и с кем они хотят воевать? Разве после всех трагедий ХХ столетия нам нужна новая война? Сербия остается нейтральной страной и не хочет вступать в военные союзы, но перед ней большие вызовы с точки зрения безопасности. Было бы разумно, чтобы у России имелась более четкая и долгосрочная балканская политика — как раньше. Балканы все-таки стратегически важный регион.

— А сейчас ее нет?

— В определенном смысле есть — Россия всегда возвращалась на Балканы, когда укрепляла свое международное влияние. В самые тяжелые времена сербы были всегда на одной стороне с Россией. И перед Сербией сегодня много очень серьезных вызовов. Глава российского МИД Сергей Лавров не раз подчеркивал, что Сербия — главный союзник России на Балканах. Но все-таки ради равновесия и спокойствия Россия должна там побольше присутствовать: экономически, духовно, культурно, научно. Идет большая борьба, в том числе и культурная — за души людей. И нам очень важно, чтобы мы сохранили идентичность, культуру, чтобы мы не стеснялись своего прошлого. И нам нужна поддержка, Сербия нуждается в быстром экономическом возрождении.

Мир в Европе будет меняться, это видно. Виден кризис Евросоюза, слышны голоса, что без России невозможно создать стабильную Европу. И я так думаю. Хотелось бы, чтобы в Европе не было границ и разделительных линий. А российская цивилизация — это равноправный полюс европейской цивилизации. Границы Евросоюза не должны идентифицироваться с Европой, она больше, сильнее, глубже. И Россия — ее часть. Что такое Европа без русских философов и писателей, без музыкантов, без богатого русского культурного наследия?

— Но ведь ваше правительство ведет переговоры о вступлении в Евросоюз.

— Да, это решение правительства. Однако они выставляют все новые и новые условия, это становится похожим на шантаж. Они шантажируют нас, чтобы мы признали такое искусственное криминальное псевдогосударство, как Косово. Нет, Косово и Метохия — это наша колыбель, это сердце настоящей Сербии, оттуда происходит наше государство, искусство, литература, музыка. Как мы можем бросить основы нашей идентичности?

— Но ходили разговоры о неком обмене: якобы Сербии перейдут анклавы, населенные сербами, а взамен остальную часть признают независимой. И при таком варианте сулят инвестиции. А там не за горами и сотрудничество с НАТО.

— Я знаю, о каких слухах вы говорите. Кому-то очень не терпится. А спешить нам не надо. Тем более что все принципы международного права на нашей стороне. Я не могу говорить от имени руководства Сербии. Я могу высказать личное мнение: я против разделения Косово и Метохии, это наша земля по всем принципам международного права. Если сегодня начать делить эту часть нашей земли, то завтра придет черед и других кусочков. Я считаю, что мы должны спокойно работать ради мирной интеграции Косово и Метохии в конституционных рамках Сербии. Пусть будет самый высокий уровень автономии. Но мы не должны признавать насильственное отделение сердца нашей исторической земли.

— В этом году исполнилось ровно двадцать лет бомбардировкам НАТО. За это время в Сербии изменилось отношение к альянсу?

— Думаю, сегодня абсолютно понятно, что двадцать лет назад агрессия НАТО против Югославии произошла из-за нового стратегического базирования альянса на Балканах. Советский Союз перестал существовать, Организация Варшавского договора — тоже. И НАТО оказалась в кризисе, им надо было продемонстрировать, что альянс для чего-то еще нужен. Это позор современного мира, это позор Европы: самые сильные государства бомбили маленькую страну из-за вопросов меньшинства этой страны. Вот тогда и началась новая эпоха в истории Европы, она сама себя разрушила. И сегодня говорят, что НАТО продвигает ценности. Ну какие ценности? Не надо считать людей глупцами. Поэтому я полагаю, что не нужно никаких военных союзов, а диалог Запада с Россией необходим. Тогда и нам на Балканах будет легче.

— Я заметила, что в Белграде люди мало улыбаются. Идешь по улице, и вокруг, как в России, у всех серьезные лица.

— Раньше больше улыбались, мне кажется. Времена были другие — стабильные. До распада Югославии Сербия была очень развитая страна, но с развалом, который тоже неслучаен, началось разрушение нашей экономики. Были ужасные — так называемые герметичные — санкции. НАТО разбомбила и наши заводы, и больницы, и больше сорока мостов. А после смещения Милошевича пошел процесс дикой приватизации. Мне кажется, там было много криминального, непрозрачного. Сербия и сербский народ за последние три десятилетие пережили ужасные испытания и настоящую историческую травму, которая не лечится так быстро.