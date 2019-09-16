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РИА Новости

На Украине оценили готовность к получению плана действий по членству в НАТО

23:43 16.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Маркив / Перейти в фотобанкПрезидент Украины П.Порошенко посетил академию Сухопутных войск Вооруженных сил Украины имени гетмана Петра Сагайдачного
Президент Украины П.Порошенко посетил академию Сухопутных войск Вооруженных сил Украины имени гетмана Петра Сагайдачного
© РИА Новости / Михаил Маркив
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КИЕВ, 16 сен – РИА Новости. Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас нет условий для предоставления Украине плана действий по членству в НАТО.
Кулеба ранее в Брюсселе заявил, что исповедует прагматичный подход в отношениях с НАТО и ЕС. По его словам, Украина "не должна стоять под дверью и стучать в закрытые двери и умолять "возьмите нас".
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"Нет сейчас условий для того, чтобы мы получили план действий по членству (в НАТО - ред). Это реальность, которую мы должны понимать", - заявил Кулеба в эфире телеканала "UA:Первый" в понедельник. По его словам, пусть в ЕС и НАТО "должен быть рациональным".
Также вице-премьер отметил, что "мы должны максимально привлечь НАТО к реформе сектора безопасности и обороны". "И когда я был в Брюсселе, мы договорились о возобновлении работы рабочей группы "Украина-НАТО", - добавил Кулеба.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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