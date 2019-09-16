На Украине оценили готовность к получению плана действий по членству в НАТО

КИЕВ, 16 сен – РИА Новости. Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас нет условий для предоставления Украине плана действий по членству в НАТО.

Кулеба ранее в Брюсселе заявил, что исповедует прагматичный подход в отношениях с НАТО и ЕС. По его словам, Украина "не должна стоять под дверью и стучать в закрытые двери и умолять "возьмите нас".

"Нет сейчас условий для того, чтобы мы получили план действий по членству (в НАТО - ред). Это реальность, которую мы должны понимать", - заявил Кулеба в эфире телеканала " UA:Первый " в понедельник. По его словам, пусть в ЕС и НАТО "должен быть рациональным".

Также вице-премьер отметил, что "мы должны максимально привлечь НАТО к реформе сектора безопасности и обороны". "И когда я был в Брюсселе, мы договорились о возобновлении работы рабочей группы "Украина-НАТО", - добавил Кулеба.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.