Джонсон "сбежал" с брифинга в Люксембурге из-за толпы демонстрантов

БРЮССЕЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Премьер-министр Британии Борис Джонсон ретировался с пресс-брифинга с люксембургским коллегой Ксавье Беттелем из-за толпы демонстрантов.
В понедельник Джонсон в ходе визита в Люксембург провел переговоры с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и Беттелем. После встречи премьеры двух стран должны были выступить с заявлениями на заранее установленном подиуме с двумя микрофонными стойками и государственными флагами.
Однако при выходе из здания, где проходили переговоры, Джонсона освистала толпа демонстрантов. Участники акции скандировали "Позор, позор!". После этого британский премьер в сопровождении охраны и помощников последовал к автомобилю, а Беттель – на брифинг.
Премьер Люксембурга остался недоволен итогами переговоров и призывал Джонсона найти решение по Brexit.
"Время идет, хватит говорить, действуйте", - сказал Беттель, показывая а пустующее рядом с собой место.
Он также заявил, что ни Еврокомиссия, ни 27 стран – участниц Евросоюза "ни в коем случае не согласятся нести ответственность за тот базар, в котором мы находимся".
15 сентября, 16:41РИА НовостиДжонсон сравнил "вырывающуюся" из Евросоюза Британию с Халком
"Бегство" Джонсона с мероприятия уже стало предметом шуток. Так, евродепутат Ги Верхофстадт назвал произошедшее превращением Джонсона "из невероятного Халка в невероятную хандру". Так он иронично прокомментировал сделанное несколько назад заявление британского премьера о том, что Лондон словно "Невероятный Халк" вырвется из оков Евросоюза.
Ситуация с Brexit
На данный момент ситуация с Brexit зашла в тупик: британский парламент выступил против соглашения с Евросоюзом в нынешнем виде. При этом высший законодательный орган страны также настроен категорически против Brexit без соглашения.
В свою очередь, ЕС отказался возобновлять переговоры и пересматривать соглашение.
Джонсон настаивает, что Британия покинет Евросоюз в срок – 31 октября - с соглашением или без. Парламентарии опасались, что Джонсон без переговоров выведет Британию из союза без соглашения, поэтому срочно провели законопроект, предписывающий премьеру при отсутствии новой договоренности с ЕС на момент 19 октября просить отсрочку Brexit на три месяца.