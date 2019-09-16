Джонсон "сбежал" с брифинга в Люксембурге из-за толпы демонстрантов

БРЮССЕЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Премьер-министр Британии Борис Джонсон ретировался с пресс-брифинга с люксембургским коллегой Ксавье Беттелем из-за толпы демонстрантов.

В понедельник Джонсон в ходе визита в Люксембург провел переговоры с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и Беттелем. После встречи премьеры двух стран должны были выступить с заявлениями на заранее установленном подиуме с двумя микрофонными стойками и государственными флагами.

Однако при выходе из здания, где проходили переговоры, Джонсона освистала толпа демонстрантов. Участники акции скандировали "Позор, позор!". После этого британский премьер в сопровождении охраны и помощников последовал к автомобилю, а Беттель – на брифинг.

Премьер Люксембурга остался недоволен итогами переговоров и призывал Джонсона найти решение по Brexit.

"Время идет, хватит говорить, действуйте", - сказал Беттель, показывая а пустующее рядом с собой место.

Он также заявил, что ни Еврокомиссия, ни 27 стран – участниц Евросоюза "ни в коем случае не согласятся нести ответственность за тот базар, в котором мы находимся".

"Бегство" Джонсона с мероприятия уже стало предметом шуток. Так, евродепутат Ги Верхофстадт назвал произошедшее превращением Джонсона "из невероятного Халка в невероятную хандру". Так он иронично прокомментировал сделанное несколько назад заявление британского премьера о том, что Лондон словно "Невероятный Халк" вырвется из оков Евросоюза.

Ситуация с Brexit

На данный момент ситуация с Brexit зашла в тупик: британский парламент выступил против соглашения с Евросоюзом в нынешнем виде. При этом высший законодательный орган страны также настроен категорически против Brexit без соглашения.

В свою очередь, ЕС отказался возобновлять переговоры и пересматривать соглашение.