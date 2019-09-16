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РИА Новости

Джонсон "сбежал" с брифинга в Люксембурге из-за толпы демонстрантов

23:10 16.09.2019 (обновлено: 23:22 16.09.2019)
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БРЮССЕЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Премьер-министр Британии Борис Джонсон ретировался с пресс-брифинга с люксембургским коллегой Ксавье Беттелем из-за толпы демонстрантов.
В понедельник Джонсон в ходе визита в Люксембург провел переговоры с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и Беттелем. После встречи премьеры двух стран должны были выступить с заявлениями на заранее установленном подиуме с двумя микрофонными стойками и государственными флагами.
Участники акции против Brexit возле здания парламента в Лондоне
Вчера, 12:56Сказано в эфире
Главное уйти, а как ‒ неважно. Джонсон расставил приоритеты Борис Джонсон заявил, что Великобритания покинет ЕС 31 октября, со сделкой или без нее. Политолог Наталья Еремина в эфире радио Sputnik оценила шансы британского премьера навязать Брюсселю свою точку зрения.
Однако при выходе из здания, где проходили переговоры, Джонсона освистала толпа демонстрантов. Участники акции скандировали "Позор, позор!". После этого британский премьер в сопровождении охраны и помощников последовал к автомобилю, а Беттель – на брифинг.
Премьер Люксембурга остался недоволен итогами переговоров и призывал Джонсона найти решение по Brexit.
"Время идет, хватит говорить, действуйте", - сказал Беттель, показывая а пустующее рядом с собой место.
Он также заявил, что ни Еврокомиссия, ни 27 стран – участниц Евросоюза "ни в коем случае не согласятся нести ответственность за тот базар, в котором мы находимся".
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Джонсон сравнил "вырывающуюся" из Евросоюза Британию с Халком
"Бегство" Джонсона с мероприятия уже стало предметом шуток. Так, евродепутат Ги Верхофстадт назвал произошедшее превращением Джонсона "из невероятного Халка в невероятную хандру". Так он иронично прокомментировал сделанное несколько назад заявление британского премьера о том, что Лондон словно "Невероятный Халк" вырвется из оков Евросоюза.

Ситуация с Brexit

На данный момент ситуация с Brexit зашла в тупик: британский парламент выступил против соглашения с Евросоюзом в нынешнем виде. При этом высший законодательный орган страны также настроен категорически против Brexit без соглашения.
В свою очередь, ЕС отказался возобновлять переговоры и пересматривать соглашение.
Джонсон настаивает, что Британия покинет Евросоюз в срок – 31 октября - с соглашением или без. Парламентарии опасались, что Джонсон без переговоров выведет Британию из союза без соглашения, поэтому срочно провели законопроект, предписывающий премьеру при отсутствии новой договоренности с ЕС на момент 19 октября просить отсрочку Brexit на три месяца.
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ЛюксембургВыход Британии из ЕвросоюзаБорис ДжонсонЕвросоюзВеликобританияЛюксембург (государство)В мире
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