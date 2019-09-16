Разин пообещал подать в суд на "Первый канал" из-за эфира про Заворотнюк

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин пообещал подать в суд на "Первый канал" и ведущего программы "Пусть говорят" Дмитрия Борисова из-за эфира про актрису Анастасию Заворотнюк.

В понедельник гости передачи обсудили сообщения СМИ о тяжелом состоянии здоровья Заворотнюк. Разин призвал своих подписчиков в инстаграме не смотреть программу.

Кроме того, продюсер нелицеприятно высказался о радиоведущей Алле Довлатовой, которая в эфире передачи обвинила его в пиаре на болезни актрисы: ранее Разин сообщил, что Заворотнюк диагностировали четвертую стадию рака мозга. Позже он также заявил, что публикации СМИ о ее здоровье "не фейк".

"Для меня этот человек вообще перестал существовать. Человек не имеет никакого отношения ни к Насте, ни к семье. Это надо было додуматься – позвонить, вынюхать, чтобы потом себе сделать вот такой пиар", - заявила Довлатова.

В ответ продюсер написал, что участники передачи выдернули его слова из контекста.

Также Разин считает, что "Первый канал" не мог упоминать его имя.

"Они не имеют права использовать имя "Андрей Разин", потому что оно запатентовано в Роспатенте", - написал он.

Продюсер заявил, что после произошедшего в 2017 году конфликта в студии "Пусть говорят" считает эту передачу "помойкой" и "самой страшной программой в государстве".

Тогда Разин пришел на "Первый канал" выступить в поддержку певца Александра Новикова, обвиняемого в мошенничестве. В этой передаче продюсер поскандалил с ведущим Дмитрием Борисовым и покинул студию.