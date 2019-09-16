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РИА Новости
Культура

Разин пообещал подать в суд на "Первый канал" из-за эфира про Заворотнюк

21:46 16.09.2019
104785
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАндрей Разин
Андрей Разин
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин пообещал подать в суд на "Первый канал" и ведущего программы "Пусть говорят" Дмитрия Борисова из-за эфира про актрису Анастасию Заворотнюк.
В понедельник гости передачи обсудили сообщения СМИ о тяжелом состоянии здоровья Заворотнюк. Разин призвал своих подписчиков в инстаграме не смотреть программу.
Актриса Анастасия Заворотнюк на презентации российской версии журнала The Hollywood Reporter в Москве
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СМИ сообщили об осложнениях у Анастасии Заворотнюк
Кроме того, продюсер нелицеприятно высказался о радиоведущей Алле Довлатовой, которая в эфире передачи обвинила его в пиаре на болезни актрисы: ранее Разин сообщил, что Заворотнюк диагностировали четвертую стадию рака мозга. Позже он также заявил, что публикации СМИ о ее здоровье "не фейк".
"Для меня этот человек вообще перестал существовать. Человек не имеет никакого отношения ни к Насте, ни к семье. Это надо было додуматься – позвонить, вынюхать, чтобы потом себе сделать вот такой пиар", - заявила Довлатова.
В ответ продюсер написал, что участники передачи выдернули его слова из контекста.
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Также Разин считает, что "Первый канал" не мог упоминать его имя.
"Они не имеют права использовать имя "Андрей Разин", потому что оно запатентовано в Роспатенте", - написал он.
Продюсер заявил, что после произошедшего в 2017 году конфликта в студии "Пусть говорят" считает эту передачу "помойкой" и "самой страшной программой в государстве".
Тогда Разин пришел на "Первый канал" выступить в поддержку певца Александра Новикова, обвиняемого в мошенничестве. В этой передаче продюсер поскандалил с ведущим Дмитрием Борисовым и покинул студию.
По информации нескольких изданий, Заворотнюк срочно госпитализировали несколько дней назад и ввели в медикаментозную кому. В воскресенье также сообщалось, что ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
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812116513986
Обсудить 10
КультураШоу-бизнесАндрей РазинАнастасия ЗаворотнюкРоссия
Популярные комментарии
Оставьте семью в покое!
16 сентября, 23:01
СТСветлана Тимакова
4200122
Я переключила немедленно канал , чувство омерзения вызывают эти перемывания личной жизни известных людей. Никакой тактичности , одно скотство . И это не только на первом канале , это всё ужасно! Подаст в суд и правильно сделает .
17 сентября, 00:50
gibiskus-59
2510014
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