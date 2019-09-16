В Санкт-Петербурге завершилась работа Генеральной Ассамблеи ЮНВТО

МОСКВА, 16 сент — РИА Новости. В Санкт-Петербурге завершила работу 23-я сессия Генеральная Ассамблея Всемирной туристской организации (ЮНВТО). В главном мировом событии туристской индустрии, которое впервые в истории проходило в России, приняли участие министры туризма, а также руководители отраслевых ведомств из большинства стран.

На полях Ассамблеи состоялось более 16 деловых мероприятий. Главной темой обсуждений и дебатов стали пути достижения устойчивого развития сферы туризма, интеграция инноваций и глобализация отрасли. На рабочих встречах Ассамблеи были определены новые члены исполнительного комитета, на вечере в Мариинском театре участникам были вручены награды за успехи в развитии отрасли. Знаковым событием стало принятие Конвенции ЮНВТО по этике туризма. Кроме того, были озвучены результаты крупнейших инициатив организации, подведены итоги деятельности за два года и анонсированы новые масштабные проекты.

"Россия сегодня смотрит на туризм как на важную отрасль экономики. Мы перезапускаем туризм у себя в стране с учетом самых передовых тенденций. Для нас, как и для ЮНВТО, приоритетом является повышение кадрового потенциала отрасли, ориентация на самостоятельных путешественников, инновации в туризме, включая цифровизацию и платформизацию туристических услуг, – заявила руководитель Федерального агентства по туризму РФ Зарина Догузова. – Россия готова наращивать участие и вовлеченность в работу ЮНВТО по всем ключевым направлениям работы организации, а также поддерживать и развивать совместные проекты. Уже сегодня мы готовы начать работу по созданию в стране международного центра туризма под эгидой ЮНВТО для реализации образовательных программ в туризме. Эта инициатива поддержана Президентом Российской Федерации".

Генеральный секретарь ЮНВТО Зураб Пололикашвили объявил о создании онлайн-академии, где любой желающий сможет получить профессиональную подготовку в сфере туризма, заявлен следующий, второй, конкурс стартапов и объявлено о запуске инновационного хаба.

© Фото : пресс-служба Федерального агентства по туризму РФ 23-я сессия Генеральная Ассамблея Всемирной туристской организации (ЮНВТО) © Фото : пресс-служба Федерального агентства по туризму РФ 23-я сессия Генеральная Ассамблея Всемирной туристской организации (ЮНВТО)

"Я уверен, что после серии масштабных международных событий, прошедших в России за последние годы, наша Ассамблея – логичное продолжение истории, связанной с туризмом. Это, несомненно, поменяет имидж России и повысит ее привлекательность для туристов – хотя Санкт-Петербург в рекламе и не нуждается", – сказал на завершающей сессии Пололикашвили.

Важность подобных "объединяющих международных проектов" для России отметил и Советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков. "И нам тем более важно развивать связи со всем миром и находить общие точки для контакта с каждым, приехавшим в нашу страну. Мы впечатлены масштабным подходом и эффективностью работы Ассамблеи – за эти дни сделано удивительно много. И еще более важно, что есть четкий план действий на будущее", – добавил он.

В завершение работы Генассамблеи был выбран следующий город, который примет делегатов ЮНВТО вслед за Санкт-Петербургом в 2021 году. Им стал Марракеш.

© Фото : пресс-служба Федерального агентства по туризму РФ 23-я сессия Генеральная Ассамблея Всемирной туристской организации (ЮНВТО) © Фото : пресс-служба Федерального агентства по туризму РФ 23-я сессия Генеральная Ассамблея Всемирной туристской организации (ЮНВТО)

О туристическом потенциале Северной столицы подробнее рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. "Петербург сегодня входит в число самых интересных для туриста городов мира. World Travel Аwards признавала его ведущим мировым культурным направлением, лучшим европейским культурно-туристическим направлением, в этом году – лучшим городским направлением Европы. Теперь Петербургу необходимо войти в "топ" по величине туристического потока и сделать туризм частью новой специализации города".

Беглов также добавил, что, предположительно, "введение с 1 октября электронных виз позволит Северной столице принять 12 миллионов гостей уже в 2024 году – в полтора раза больше, чем сейчас. Это принесет бюджету города 35 миллиардов дополнительных рублей".

Всего Генеральная Ассамблея ЮНВТО собрала 2 150 представителей отрасли из 138 стран. Мероприятие прошло под председательством Российской Федерации. Организаторами мероприятия выступили Федеральное агентство по туризму РФ совместно с Правительством Санкт-Петербурга и Фондом Росконгресс.

ЮНВТО – специализированное межправительственное учреждение системы ООН. Ведущая международная организация в сфере туризма создана в 1925 году и сейчас объединяет 158 стран-участниц, шесть ассоциированных территорий, две территории в статусе наблюдателя и более 500 аффилированных организаций. Генеральная ассамблея – высший орган ЮНВТО, собирается раз в два года и, с точки зрения международного сообщества, является важнейшей глобальной встречей высокопоставленных чиновников в сфере туризма и высокопоставленных представителей частного сектора.