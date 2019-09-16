Эрдоган прокомментировал атаки на саудовские НПЗ

АНКАРА, 16 сен - РИА Новости, Алена Палажченко. Президент Турции Тайип Эрдоган, комментируя атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии, призвал вспомнить, кто начал военную кампанию в Йемене.

"Йемен сейчас как можно быстрее должен начать отстраиваться, он не в состоянии сам подняться на ноги. Что могут сделать развитые страны для Йемена, Сирии? В Палестине тоже катастрофа, но, увы сейчас мусульмане противоборствуют мусульманам. Вспомним, кто первый начал бомбить Йемен? И мы увидим, откуда это началось", - сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам трехстороннего саммита РФ-Турция-Иран по Сирии в Анкаре.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона.