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РИА Новости

Эрдоган прокомментировал атаки на саудовские НПЗ

21:27 16.09.2019
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
АНКАРА, 16 сен - РИА Новости, Алена Палажченко. Президент Турции Тайип Эрдоган, комментируя атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии, призвал вспомнить, кто начал военную кампанию в Йемене.
"Йемен сейчас как можно быстрее должен начать отстраиваться, он не в состоянии сам подняться на ноги. Что могут сделать развитые страны для Йемена, Сирии? В Палестине тоже катастрофа, но, увы сейчас мусульмане противоборствуют мусульманам. Вспомним, кто первый начал бомбить Йемен? И мы увидим, откуда это началось", - сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам трехстороннего саммита РФ-Турция-Иран по Сирии в Анкаре.
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Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку - с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. Тегеран обвинения в свой адрес отвергает.
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