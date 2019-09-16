Медведчук призвал Путина и Зеленского договориться о мире в Донбассе

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и российский лидер Владимир Путин должны договориться об урегулировании мира в Донбассе.

Ранее Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан. Среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

"Без прямого диалога и политической воли президентов (Украины и России - ред.) Владимира Зеленского и Владимира Путина обмен не состоялся бы. Если договорились в этом вопросе, то почему не могут договориться в главном – прекращении боевых действий и мир? Они должны это сделать", - написал Медведчук на своей странице в Twitter в понедельник.