Путин заявил о сохранении жизнеспособности СВПД после выхода США

АНКАРА, 16 сен - РИА Новости. План действий по иранской ядерной программе сохраняет жизнеспособность и после выхода из него США, альтернативы ему нет, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

"При обмене мнениями по актуальной международной повестке дня в центре внимания, безусловно, была тематика сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Считаем, что план действий, несмотря на выход из него Соединенных Штатов Америки, сохраняет жизнеспособность. В этом с нами согласны и другие участники ядерной сделки ",- сказал Путин по итогам переговоров в Анкаре с участием президентов Турции и Ирана Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани.

"Подчеркну, что при всех известных сложностях с его осуществлением, разумной альтернативы данной договоренности не существует",- добавил он.

Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.