Эрдоган предложил создать "города для беженцев" на границе Сирии с Турцией

АНКАРА, 16 сен - РИА Новости, Алена Палажченко. Анкара не допустит образования "террористического коридора" в создаваемой на границе с Cирией зоне безопасности и предлагает создать там "города для беженцев", заявил президент Турции Тайип Эрдоган по итогам трехстороннего саммита в Анкаре по урегулированию ситуации в Сирии с участием президентов России, Ирана и Турции в понедельник.