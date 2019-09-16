Эрдоган предложил создать "города для беженцев" на границе Сирии с Турцией

АНКАРА, 16 сен - РИА Новости, Алена Палажченко. Анкара не допустит образования "террористического коридора" в создаваемой на границе с Cирией зоне безопасности и предлагает создать там "города для беженцев", заявил президент Турции Тайип Эрдоган по итогам трехстороннего саммита в Анкаре по урегулированию ситуации в Сирии с участием президентов России, Ирана и Турции в понедельник.
"Для беженцев там (на приграничной территории Сирии - ред.) надо создать город для их жизни, чтобы они занимались садоводством и земледелием. Объяснил коллегам, что нужно создать для них инфраструктуру. Необходимо предотвратить образование террористического коридора", - сказал Эрдоган.