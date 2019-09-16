Эрдоган назвал главные темы прошедших в Анкаре переговоров

"В продолжение обострения ситуации в Идлибе мы сделали (её – ред.) одним из главных приоритетных вопросов нашей встречи. Воздушная, сухопутная операции, в результате которых в Идлибе погибли около тысячи мирных жителей, сотни тысяч жителей в результате совершенных актов нападения вновь покинули свои родные дома", - сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам трёхстороннего саммита.