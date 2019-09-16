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РИА Новости
Война в Сирии

Эрдоган назвал главные темы прошедших в Анкаре переговоров

20:34 16.09.2019
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
АНКАРА, 16 сен - РИА Новости. Ситуация в Идлибе и формирование конституционного комитета Сирии стали главными темами переговоров саммита астанинской тройки в Анкаре, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"В продолжение обострения ситуации в Идлибе мы сделали (её – ред.) одним из главных приоритетных вопросов нашей встречи. Воздушная, сухопутная операции, в результате которых в Идлибе погибли около тысячи мирных жителей, сотни тысяч жителей в результате совершенных актов нападения вновь покинули свои родные дома", - сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам трёхстороннего саммита.
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По его словам, другим важным вопросом повестки саммита стало формирование конституционного комитета Сирии.
"Гибкий подход был продемонстрирован для продвижения политического разрешения этого вопроса. Были устранены все проблемы и вопросы, стоящие на пути образования конституционного комитета. В результате консультации мы решили скоординировано прийти к завершению состава комиссии, скоординированно с ООН", - заявил турецкий лидер.
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Война в СирииСирияРеджеп Тайип ЭрдоганАнкараВ мире
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