Песков объяснил длительность встреч Путина в Анкаре

АНКАРА, 16 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил актуальностью вопросов и ответственностью момента большую, чем планировалось, продолжительность встреч российского лидера Владимира Путина в рамках визита в Анкару на саммит астанинской тройки по Сирии.
"Актуальностью вопросов, ответственностью момента... Конечно, многое зависит от этой встречи и от продолжительности процесса", - заявил Песков журналистам в ответ на просьбу пояснить, чем объясняется, что двусторонние встречи Путина с президентами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани в Анкаре были более продолжительны, чем изначально планировалось.