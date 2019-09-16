Песков объяснил длительность встреч Путина в Анкаре

"Актуальностью вопросов, ответственностью момента... Конечно, многое зависит от этой встречи и от продолжительности процесса", - заявил Песков журналистам в ответ на просьбу пояснить, чем объясняется, что двусторонние встречи Путина с президентами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани в Анкаре были более продолжительны, чем изначально планировалось.