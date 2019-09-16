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РИА Новости

Песков объяснил длительность встреч Путина в Анкаре

20:33 16.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
Президент РФ Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
© РИА Новости / Алексей Никольский
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АНКАРА, 16 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил актуальностью вопросов и ответственностью момента большую, чем планировалось, продолжительность встреч российского лидера Владимира Путина в рамках визита в Анкару на саммит астанинской тройки по Сирии.
"Актуальностью вопросов, ответственностью момента... Конечно, многое зависит от этой встречи и от продолжительности процесса", - заявил Песков журналистам в ответ на просьбу пояснить, чем объясняется, что двусторонние встречи Путина с президентами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани в Анкаре были более продолжительны, чем изначально планировалось.
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани. 16 сентября 2019
Вчера, 20:25РИА Новости
Путин назвал трехсторонний саммит в Анкаре продуктивным
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