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РИА Новости

Россия и Турция ведут переговоры о новых поставках вооружений

20:31 16.09.2019 (обновлено: 20:41 16.09.2019)
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© РИА Новости . Евгений ОдиноковЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" . Архивное фото
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Москва и Анкара ведут переговоры по новейшим перспективным вооружениям, рассказал Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи с турецким и иранским коллегами Реджепом Эрдоганом и Хасаном Роухани.
Глава государства напомнил, что Москва и Анкара подписали контракт по российским зенитным ракетным комплексам С-400. Накануне Россия завершила второй этап поставок.
В целом Путин назвал сотрудничество сторон в военно-технической сфере успешным.
Ранее турецкий президент Тайип Эрдоган посетил авиасалон МАКС-2019 вместе с Владимиром Путиным. По словам главы Турции, Анкара заинтересовалась Су-35 и Су-57. Эрдоган сообщил, что стороны уже ведут переговоры о поставках российских истребителей.
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С-400 «Триумф»Владимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияБезопасностьВ мире
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