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РИА Новости

Путин не обсуждал на переговорах в Анкаре атаку на НПЗ в Саудовской Аравии

20:20 16.09.2019
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© Фото : Пресс-служба Президента РФ/Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 22 ноября 2017
Президент РФ Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 22 ноября 2017
© Фото : Пресс-служба Президента РФ/Михаил Метцель
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АНКАРА, 16 сен - РИА Новости. Ситуация с атакой на НПЗ в Саудовской Аравии на переговорах президента России Владимира Путина в Анкаре не затрагивалась, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"На двусторонних встречах не обсуждалась, не затрагивалась, на трёхсторонней - тоже, там концентрировались в основном на конституционном комитете, на ситуации в Идлибе и на перспективах политического урегулирования", - сообщил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, обсуждался ли инцидент в Саудовской Аравии на состоявшихся у президента в Анкаре переговорах.
"Была, правда, часть с (президентом Ирана Хасаном) Роухани "один на один" достаточно продолжительная. Но они сидели вдвоём, я пока ещё не знаю, о чем шла речь", - добавил представитель Кремля.
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона.
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Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку - с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео "ложью".
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииХасан РоуханиДмитрий ПесковВладимир ПутинСаудовская АравияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияИранВ мире
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