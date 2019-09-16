Путин не обсуждал на переговорах в Анкаре атаку на НПЗ в Саудовской Аравии

АНКАРА, 16 сен - РИА Новости. Ситуация с атакой на НПЗ в Саудовской Аравии на переговорах президента России Владимира Путина в Анкаре не затрагивалась, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"На двусторонних встречах не обсуждалась, не затрагивалась, на трёхсторонней - тоже, там концентрировались в основном на конституционном комитете, на ситуации в Идлибе и на перспективах политического урегулирования", - сообщил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, обсуждался ли инцидент в Саудовской Аравии на состоявшихся у президента в Анкаре переговорах.

"Была, правда, часть с (президентом Ирана Хасаном) Роухани "один на один" достаточно продолжительная. Но они сидели вдвоём, я пока ещё не знаю, о чем шла речь", - добавил представитель Кремля.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона.