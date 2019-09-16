Певица Приходько вышла из партии Тимошенко

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Певица Анастасия Приходько вышла из партии Юлии Тимошенко "Батькивщина". Об этом она сообщила в Instagram.
"Это был тяжелый год, но наши отношения с партией "Батькивщина" подошли к концу!" — подписала она публикацию.
Артистка также сообщила, что возобновляет свою музыкальную карьеру и возвращается на сцену.
На выборах в Верховную раду певица баллотировалась от партии Тимошенко в Винницкой области по мажоритарному округу. Ей удалось набрать 4,18% голосов.
За свою политическую карьеру певица успела отметиться несколькими антироссийскими высказываниями. Так, она называла предателями украинских артистов, выступающих в России, и призывала "маркировать" их во время выступлений на телевидении соответствующим образом.
Помимо этого, Приходько выражала сожаление из-за того, что ее карьера началась в России.
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