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РИА Новости

Певица Приходько вышла из партии Тимошенко

20:12 16.09.2019
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© РИА Новости / Дирекция общественных связей ПЕРВЫЙ КАНАЛ / Перейти в фотобанкПобедительница Российского национального отборочного тура конкурса "Евровидение" Анастасия Приходько на съемочной площадке клипа на песню "Мама". 2009 год
Победительница Российского национального отборочного тура конкурса Евровидение Анастасия Приходько на съемочной площадке клипа на песню Мама. 2009 год
© РИА Новости / Дирекция общественных связей ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Певица Анастасия Приходько вышла из партии Юлии Тимошенко "Батькивщина". Об этом она сообщила в Instagram.
"Это был тяжелый год, но наши отношения с партией "Батькивщина" подошли к концу!" — подписала она публикацию.
Анастасия Приходько
20 июля, 14:05РИА Новости
На Анастасию Приходько напали на концерте в Виннице
Артистка также сообщила, что возобновляет свою музыкальную карьеру и возвращается на сцену.
На выборах в Верховную раду певица баллотировалась от партии Тимошенко в Винницкой области по мажоритарному округу. Ей удалось набрать 4,18% голосов.
За свою политическую карьеру певица успела отметиться несколькими антироссийскими высказываниями. Так, она называла предателями украинских артистов, выступающих в России, и призывала "маркировать" их во время выступлений на телевидении соответствующим образом.
Помимо этого, Приходько выражала сожаление из-за того, что ее карьера началась в России.
Анастасия Приходько. Архивное фото
18 октября 2017, 16:21РИА Новости
Анастасия Приходько обвинила коллег в "продаже Украины за рубли"
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Шоу-бизнесСитуация на УкраинеАнастасия ПриходькоВерховная Рада УкраиныЮлия ТимошенкоПартия "Батькивщина"РоссияУкраинаВ мире
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