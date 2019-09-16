Главы МИД Киргизии и Таджикистана обсудили инцидент на границе

БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. Глава МИД Киргизии Чингиз Айдарбеков и его таджикский коллега Сироджиддин Мухриддин обсудили инцидент, произошедший на границе в понедельник, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе киргизского внешнеполитического ведомства.

В понедельник Государственная погранслужба (ГПС) Киргизии сообщила, что на киргизско-таджикском участке границы произошел инцидент с применением оружия. По предварительным данным, погиб военнослужащий ГПС Киргизии, несколько человек получили ранения. Перестрелка между военными двух стран продолжалась несколько часов. В Таджикистане подтвердили, что инцидент на границе был связан с проведением строительных работ, однако считают, что конфликт спровоцировала киргизская сторона, первой открыв огонь.

"В связи с инцидентом в районе пограничного поста "Максат" на так называемом участке "Футбольное поле", произошедшим вечером 16 сентября, министр иностранных дел Киргизии Чингиз Айдарбеков провел телефонную беседу с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином", - заявили в пресс-службе.

Как утверждают в ГПС, причиной инцидента стало то, что граждане Таджикистана начали проведение строительных работ на неописанном участке государственной границы, в ответ на это гражданин Киргизии также начал строительство забора вокруг своего дома, расположенного в данной местности. Таджикские военнослужащие в потребовали от гражданина Киргизии остановить строительство, завязалась словесная перепалка, которая переросла в перестрелку. По данным ГПС, в настоящее время пограничные представители Киргизии и Таджикистана проводят переговоры по недопущению дальнейшей эскалации инцидента.