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РИА Новости

Генсек НАТО прибыл с визитом в Багдад

19:57 16.09.2019
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© Sputnik / Александр Шламов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© Sputnik / Александр Шламов
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Багдад для переговоров с иракским правительством и руководством учебной миссии альянса в стране, его сопровождает верховный главком сил НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс, сообщила в понедельник пресс-служба альянса.
Заранее визит Столтенберга в Ирак не анонсировался.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в Москве. 9 сентября 2019
11 сентября, 14:20РИА Новости
Лавров подтвердил, что в ближайшее время посетит Ирак
"Находясь в Ираке, генсек встретится с командующим миссией НАТО в Ираке, с командующим объединенной оперативной группой операции "Непоколебимая решимость" и с рядом высокопоставленных иракских должностных лиц, а также с представителями международного сообщества", - говорится в сообщении.
В настоящее время в Ираке развернута обучающая миссия НАТО в составе нескольких сотен инструкторов и вспомогательного персонала из стран альянса и стран-партнеров.
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НАТОБагдад (город)ИракЙенс СтолтенбергВ мире
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