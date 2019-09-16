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РИА Новости

Синоптики предупредили о первых заморозках в Петербурге

19:45 16.09.2019 (обновлено: 19:46 16.09.2019)
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© РИА Новости / Павел ВолковГолубы взлетают над каналом Грибоедова в Петербурге
Голубы взлетают над каналом Грибоедова в Петербурге
© РИА Новости / Павел Волков
Голубы взлетают над каналом Грибоедова в Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен – РИА Новости. Первые заморозки в Санкт-Петербурге ожидаются в ночь с 18 на 19 сентября, предупреждает городское ГУМЧС.
"Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает: по прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС" ночью 18-19 сентября в Санкт-Петербурге местами ожидаются заморозки в воздухе и на почве минус 1-3 градуса", - говорится в сообщении.
Ведомство просит автомобилистов быть внимательными на дорогах, в том числе соблюдать дистанцию, быть особенно внимательными на пешеходных переходах.
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