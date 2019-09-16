Синоптики предупредили о первых заморозках в Петербурге

Голубы взлетают над каналом Грибоедова в Петербурге. Архивное фото

Голубы взлетают над каналом Грибоедова в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен – РИА Новости. Первые заморозки в Санкт-Петербурге ожидаются в ночь с 18 на 19 сентября, предупреждает городское ГУМЧС.

"Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает: по прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС" ночью 18-19 сентября в Санкт-Петербурге местами ожидаются заморозки в воздухе и на почве минус 1-3 градуса", - говорится в сообщении.