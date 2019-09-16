Путин заявил о необходимости оказания гуманитарной поддержки всем сирийцам

АНКАРА, 16 сен - РИА Новости. Гуманитарная поддержка должна оказываться всем сирийцам, без политизации и предварительных условий, заявил президент России Владимир Путин.

"Надеемся, что международное сообщество, особенно ООН, его профильные агентства, активнее подключатся к гуманитарному содействию Сирии. Будут оказывать более весомое содействие в деле восстановления разрушенной инфраструктуры ... Конечно же, такая поддержка должна предоставляться всем сирийцам без какой-либо дискриминации, политизации и предварительных условий", - сказал Путин на трехсторонней встрече с президентами Ирана и Турции Хасаном Роухани и Тайипом Эрдоганом.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.