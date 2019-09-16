Путин: договоренности с Турцией и Ираном послужат урегулированию в Сирии

АНКАРА, 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами Турции и Ирана Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани выразил уверенность в продуктивности переговоров, а также в том, что договоренности послужат окончательному урегулированию в Сирии.

"Хотел бы выразить уверенность, что наши переговоры будут продуктивными, а достигнутые договоренности послужат окончательному урегулированию кризиса в Сирии, восстановлению мира и безопасности в этой стране, а также укреплению ее суверенитета, единства и территориальной целостности", - сказал Путин.