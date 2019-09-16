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РИА Новости
Война в Сирии

Путин: договоренности с Турцией и Ираном послужат урегулированию в Сирии

19:30 16.09.2019 (обновлено: 20:00 16.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
© РИА Новости / Алексей Никольский
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АНКАРА, 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами Турции и Ирана Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани выразил уверенность в продуктивности переговоров, а также в том, что договоренности послужат окончательному урегулированию в Сирии.
"Хотел бы выразить уверенность, что наши переговоры будут продуктивными, а достигнутые договоренности послужат окончательному урегулированию кризиса в Сирии, восстановлению мира и безопасности в этой стране, а также укреплению ее суверенитета, единства и территориальной целостности", - сказал Путин.
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Война в СирииХасан РоуханиВладимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияИранВ мире
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