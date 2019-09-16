Роухани заявил о необходимости вывода американских войск из Сирии

Президент Ирана Хасан Рухани во время встречи в Анкаре с президентом РФ Владимиром Путиным

Президент Ирана Хасан Рухани во время встречи в Анкаре с президентом РФ Владимиром Путиным

АНКАРА, 16 сен – РИА Новости. Тегеран настаивает на том, что войска США должны как можно быстрее покинуть Сирию, суверенитет Дамаска должен распространяться на Заевфратье, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

"Незаконное присутствие американских войск на сирийской земле ставит под угрозу ее территориальную целостность и национальный суверенитет как независимого государства-члена ООН. Президент США (Дональд Трамп) говорил в прошлом году о своем решении вернуть свои войска из Сирии", - сказал Роухани.

Он добавил, что судьба речи Трампа "была такой же, как и любого другого утверждения - не соответствует истине".

"Подчеркиваю необходимость того, чтобы американские войска скорее покинули этот регион и чтобы суверенитет сирийского правительства распространялся на восток и север Евфрата так же, как на остальную часть Сирии", - сказал Роухани.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.