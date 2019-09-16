Иран сожалеет, что пока не удается полностью выполнить соглашения по Идлибу

АНКАРА, 16 сен – РИА Новости. Тегеран сожалеет, что пока не удается полноценно выполнить соглашения по сирийскому Идлибу, заявил президент Ирана Хасан Роухани.
"В прошлом году наши партнеры по астанинскому процессу подписали в Сочи соглашение по Идлибу. И мы также поддержали соглашение в надежде изгнать террористов и восстановить контроль правительства (Сирии) над территориями, контролируемыми террористами. Несомненно одной из ключевых целей стран-гарантов астанинского процесса в указанном соглашении, в его поддержку, является предотвращение масштабного гуманитарного кризиса в регионе Идлиба. Но выполнение соглашения пошло не так, как планировалось. К сожалению, прошло не так много времени с его подписания, как контролируемые террористами районы не только не сократились, но и невероятно увеличились", - сказал Роухани.
После переговоров по Сирии в Нур-Султане, 2 августа в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. Командование вооруженных сил САР заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по российско-турецкому договору, достигнутому в сентябре 2018 года в Сочи. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.
Спустя три дня, 5 августа, армия возобновила операцию из-за невыполнения условий со стороны бандформирований, которые, воспользовавшись затишьем, предприняли попытки атаковать позиции сирийской армии на севере провинции Хама и неоднократно открывали огонь по жилым поселениям в том районе.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.