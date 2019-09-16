Иран сожалеет, что пока не удается полностью выполнить соглашения по Идлибу

"В прошлом году наши партнеры по астанинскому процессу подписали в Сочи соглашение по Идлибу. И мы также поддержали соглашение в надежде изгнать террористов и восстановить контроль правительства (Сирии) над территориями, контролируемыми террористами. Несомненно одной из ключевых целей стран-гарантов астанинского процесса в указанном соглашении, в его поддержку, является предотвращение масштабного гуманитарного кризиса в регионе Идлиба. Но выполнение соглашения пошло не так, как планировалось. К сожалению, прошло не так много времени с его подписания, как контролируемые террористами районы не только не сократились, но и невероятно увеличились", - сказал Роухани.