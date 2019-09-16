Путин отметил усилия трех стран в стабилизации обстановки в Сирии

АНКАРА, 16 сен - РИА Новости. Усилия России, Турции и Ирана позволили стабилизировать обстановку на сирийской земле и снизить уровень насилия, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе трехстороннего саммита по сирийскому урегулированию.
"Астанинский процесс, гарантами которого выступают Россия, Турция и Иран, является эффективным механизмом содействия сирийскому урегулированию... Наши совместные усилия позволили стабилизировать обстановку на сирийской земле и снизить уровень насилия", - сказал Путин.