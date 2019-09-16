Роухани подчеркнул важность сохранения территориальной целостности Сирии

"Считаю необходимым вновь подтвердить наши общие принципы по сирийскому вопросу - сохранение целостности и территориальной целостности Сирии, уважение национального суверенитета и независимости, невмешательство извне во внутренние дела этой страны, что постоянно подчеркивается нами, должны быть серьезно соблюдены. И обеспечить все необходимые условия для восстановления стабильности, безопасности и мира в этой стране", - заявил Роухани.

Он отметил, что важнейшей задачей в повестке дня является оценка усилий трех стран - Ирана, России и Турции - "в мирном урегулировании сирийского кризиса, борьбе с терроризмом, оказании помощи в создании конституционного комитета, возвращении беженцев, обмене задержанными и похищенными, улучшении гуманитарного положения, восстановлении, а также оценка международных усилий в этой сфере".

Нынешние переговоры в Анкаре являются уже пятой встречей глав государств-гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. Предыдущие саммиты в таком формате состоялись 22 ноября 2017 года в Сочи, 4 апреля 2018 года в Анкаре, 7 сентября 2018 года в Тегеране; последний прошёл в Сочи 14 февраля 2019 года. По итогам этих встреч были, в частности, согласованы конкретные меры по улучшению гуманитарной ситуации и активизации политического процесса в САР.