Кузнецова рассказала о вывезенных из Сирии и Ирака российских детях

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Все дети-россияне, вывезенные из Сирии и Ирака, устроены в семьи, сказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, которую цитирует пресс-служба.

"Детский омбудсмен подчеркнула, что все вывезенные дети устроены в семьи, детей сопровождают психологи, социальные работники, решены вопросы с их медицинским обслуживанием и образованием",- сказала Кузнецова в ходе встречи с исполнительным директором Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Генриеттой Фор и представителями регионального отделения ЮНИСЕФ для стран Европы и Центральной Азии.

В ходе встречи омбудсмен обсудила с представителями ЮНИСЕФ вопросы защиты детства и взаимодействия аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка и ЮНИСЕФ в этом направлении, а также поделилась опытом вывоза российских детей из Ирака и Сирии.

"Сейчас мы можем говорить об отработанном, доказавшем свою эффективность алгоритме работы по решению данного вопроса, который осуществляется в соответствии со всеми международными нормами права", - добавила Кузнецова.

Исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор в свою очередь сообщила, что к ним поступают запросы из других стран с просьбой помочь в вывозе детей и предложила подумать над выработкой подходов к решению этой задачи. По словам уполномоченного, работа ведется в формате межведомственной рабочей группы и в ближайшее время планируется вывезти в РФ последнюю группу детей из Ирака.

Кузнецова добавила, что в одной иракской тюрьме после вывоза российских детей останется еще порядка 500 несовершеннолетних из других стран.