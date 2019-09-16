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РИА Новости
Война в Сирии

Кузнецова рассказала о вывезенных из Сирии и Ирака российских детях

19:11 16.09.2019 (обновлено: 19:12 16.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Все дети-россияне, вывезенные из Сирии и Ирака, устроены в семьи, сказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, которую цитирует пресс-служба.
"Детский омбудсмен подчеркнула, что все вывезенные дети устроены в семьи, детей сопровождают психологи, социальные работники, решены вопросы с их медицинским обслуживанием и образованием",- сказала Кузнецова в ходе встречи с исполнительным директором Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Генриеттой Фор и представителями регионального отделения ЮНИСЕФ для стран Европы и Центральной Азии.
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В ходе встречи омбудсмен обсудила с представителями ЮНИСЕФ вопросы защиты детства и взаимодействия аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка и ЮНИСЕФ в этом направлении, а также поделилась опытом вывоза российских детей из Ирака и Сирии.
"Сейчас мы можем говорить об отработанном, доказавшем свою эффективность алгоритме работы по решению данного вопроса, который осуществляется в соответствии со всеми международными нормами права", - добавила Кузнецова.
Исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор в свою очередь сообщила, что к ним поступают запросы из других стран с просьбой помочь в вывозе детей и предложила подумать над выработкой подходов к решению этой задачи. По словам уполномоченного, работа ведется в формате межведомственной рабочей группы и в ближайшее время планируется вывезти в РФ последнюю группу детей из Ирака.
Кузнецова добавила, что в одной иракской тюрьме после вывоза российских детей останется еще порядка 500 несовершеннолетних из других стран.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
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Россия продолжит работу по возвращению детей из Сирии
В 2017 году при детском омбудсмене была образована межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий. Совместно с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами был выработан алгоритм действий, благодаря которому в декабре 2018 года, феврале и июле 2019 года в Россию из Ирака были возвращены 90 детей.
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