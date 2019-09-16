Роухани выступил за оживление Аданского соглашения между Сирией и Турцией

АНКАРА, 16 сен – РИА Новости. Применение Аданского соглашения, заключенного Анкарой и Дамаском более 20 лет назад, положит начало устранению обеспокоенности Турции и Сирии по отношению друг к другу, заявил в понедельник президент Ирана Хасан Роухани.

"Оживление Аданского соглашения от 1998 года между Сирией и Турцией может стать должным образцом, при помощи которого можно устранить обеспокоенность обеих сторон, началом конца тяжелого отрезка времени", - сказал Роухани на трехстороннем саммите по урегулированию ситуации в Сирии.

В сентябре 1998 года в городе Адана на юге Турции было подписано турецко-сирийское соглашение, согласно которому Сирия прекратила оказывать поддержку Рабочей партии Курдистана (РПК) и выдворила ее лидера Абдуллаха Оджалана за пределы своей территории.