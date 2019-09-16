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РИА Новости

Роухани выступил за оживление Аданского соглашения между Сирией и Турцией

19:09 16.09.2019 (обновлено: 19:43 16.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент Ирана Хасан Рухани
Президент Ирана Хасан Рухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Ирана Хасан Рухани
АНКАРА, 16 сен – РИА Новости. Применение Аданского соглашения, заключенного Анкарой и Дамаском более 20 лет назад, положит начало устранению обеспокоенности Турции и Сирии по отношению друг к другу, заявил в понедельник президент Ирана Хасан Роухани.
"Оживление Аданского соглашения от 1998 года между Сирией и Турцией может стать должным образцом, при помощи которого можно устранить обеспокоенность обеих сторон, началом конца тяжелого отрезка времени", - сказал Роухани на трехстороннем саммите по урегулированию ситуации в Сирии.
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В сентябре 1998 года в городе Адана на юге Турции было подписано турецко-сирийское соглашение, согласно которому Сирия прекратила оказывать поддержку Рабочей партии Курдистана (РПК) и выдворила ее лидера Абдуллаха Оджалана за пределы своей территории.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Москва считает возможным, чтобы Анкара и Дамаск использовали Аданское соглашение для обеспечения безопасности их общей границы. По его словам, суть соглашения сводится к устранению озабоченности Турции за свою безопасность.
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