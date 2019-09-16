Киевский суд разрешил Нацсовету по ТВ лишить лицензии канал "112.Украина"

КИЕВ, 16 сен – РИА Новости. Шестой апелляционный суд Киева принял решение, позволяющее лишить лицензии телеканал "112.Украина", сообщил юрист телеканала Василий Сметана.

Пятого сентября прошло заседание Нацсовета, на котором планировалось рассмотреть вопрос результатов проверки телеканала NewsOne, также в повестке дня было рассмотрение вопроса о группе региональных телеканалов, которые незаконно вещают под логотипом "112.Украина". По результатам заседания Нацсовет решил обратиться в суд с просьбой аннулировать лицензию телеканала NewsOne. В свою очередь "112 Украина" подал в Окружной административный суд Киева иск против членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, в котором просил установить отсутствие полномочий троих членов Нацсовета.

"Решение вступает в силу, конечно же, мы будем использовать все средства защиты, предусмотренные законом, но решение уже, скажем так, будет действовать таким образом, как и задумано регулятором, а именно будет рассмотрен вопрос продления лицензии и будет отказано… То есть решение суда открыло возможность Нацсовету отказать в продлении лицензии телеканалу, и в случае вынесения решения об отказе продления, лицензия прекращает свое действие в этот день", - цитирует Сметану сайт телеканала

По словам юриста, заседание Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, где будет рассмотрен вопрос продления лицензии телеканала, ожидается в ближайшие дни и его итогом, вероятнее всего, будет отказ телеканалу в продлении лицензии.

"Я убежден, что прогнозируемое и уже давно заявленное всеми членами Нацсовета решение об отказе продления этих лицензий будет принято регулятором. На ближайших заседаниях Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания будет вопрос рассмотрен. Это может быть в этот четверг либо в ближайший четверг, на следующей неделе, например", - подчеркнул Сметана.

Юрист считает, что также решение апелляционной инстанции подтверждает, что на судей оказывалось давление.

Ранее СМИ сообщили о контактах судей, которые рассматривают дело о лицензии телеканала "112. Украина", с офисом президента. По мнению телеканала "112. Украина", результатом прямого давления на судей со стороны офиса президента может стать прекращение цифрового вещания телеканала, за которым наступит прекращения спутникового вещания и исчезновения канала из кабельных сетей. Процесс лишения телеканала лицензии на вещание был запущен предыдущим президентом Петром Порошенко.

Ранее Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания сообщил, что проведет проверку в пяти региональных компаниях, которые вещают под логотипом телеканала "112. Украина". По данным пресс-службы Нацсовета, компаниями не соблюдены условия лицензии в части программной концепции вещания. Кроме того Нацсовет провел внеплановую проверку из-за анонсированного на канале "112. Украина" нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine), рассказывающем о конфликте в Донбассе. Фильм так и не был показан телеканалом, но проверка состоялась.