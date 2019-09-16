Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-16T18:56Z
https://ria.ru/20190916/1558745401.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/149950/16/1499501624_0:19:4288:2431_1036x0_80_0_0_d1694d012dd76c6ce2b4abd1bd61de3d.jpg
РИА Новости

Киевский суд разрешил Нацсовету по ТВ лишить лицензии канал "112.Украина"

18:56 16.09.2019
852
© РИА НовостиВид на площадь Независимости в Киеве
Вид на площадь Независимости в Киеве
© РИА Новости
Вид на площадь Независимости в Киеве . Архивное фото
КИЕВ, 16 сен – РИА Новости. Шестой апелляционный суд Киева принял решение, позволяющее лишить лицензии телеканал "112.Украина", сообщил юрист телеканала Василий Сметана.
Пятого сентября прошло заседание Нацсовета, на котором планировалось рассмотреть вопрос результатов проверки телеканала NewsOne, также в повестке дня было рассмотрение вопроса о группе региональных телеканалов, которые незаконно вещают под логотипом "112.Украина". По результатам заседания Нацсовет решил обратиться в суд с просьбой аннулировать лицензию телеканала NewsOne. В свою очередь "112 Украина" подал в Окружной административный суд Киева иск против членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, в котором просил установить отсутствие полномочий троих членов Нацсовета.
Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Верховной рады в Киеве
14 сентября, 08:00РИА Новости
Украина: ликвидация партии мира
"Решение вступает в силу, конечно же, мы будем использовать все средства защиты, предусмотренные законом, но решение уже, скажем так, будет действовать таким образом, как и задумано регулятором, а именно будет рассмотрен вопрос продления лицензии и будет отказано… То есть решение суда открыло возможность Нацсовету отказать в продлении лицензии телеканалу, и в случае вынесения решения об отказе продления, лицензия прекращает свое действие в этот день", - цитирует Сметану сайт телеканала.
По словам юриста, заседание Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, где будет рассмотрен вопрос продления лицензии телеканала, ожидается в ближайшие дни и его итогом, вероятнее всего, будет отказ телеканалу в продлении лицензии.
"Я убежден, что прогнозируемое и уже давно заявленное всеми членами Нацсовета решение об отказе продления этих лицензий будет принято регулятором. На ближайших заседаниях Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания будет вопрос рассмотрен. Это может быть в этот четверг либо в ближайший четверг, на следующей неделе, например", - подчеркнул Сметана.
Юрист считает, что также решение апелляционной инстанции подтверждает, что на судей оказывалось давление.
Ранее СМИ сообщили о контактах судей, которые рассматривают дело о лицензии телеканала "112. Украина", с офисом президента. По мнению телеканала "112. Украина", результатом прямого давления на судей со стороны офиса президента может стать прекращение цифрового вещания телеканала, за которым наступит прекращения спутникового вещания и исчезновения канала из кабельных сетей. Процесс лишения телеканала лицензии на вещание был запущен предыдущим президентом Петром Порошенко.
Ранее Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания сообщил, что проведет проверку в пяти региональных компаниях, которые вещают под логотипом телеканала "112. Украина". По данным пресс-службы Нацсовета, компаниями не соблюдены условия лицензии в части программной концепции вещания. Кроме того Нацсовет провел внеплановую проверку из-за анонсированного на канале "112. Украина" нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine), рассказывающем о конфликте в Донбассе. Фильм так и не был показан телеканалом, но проверка состоялась.
Апелляционный административный суд Киева в 2017 году признал противоправным бездействие Нацсовета относительно нерассмотрения им поданных компаниями группы "112.Украина" заявок на переоформление лицензий из-за изменения руководства компании. Срок действия лицензий истек в сентябре 2018 года.
Сотрудники полиции Киева у здания телеканала 112 Украина, которое было обстреляно из гранатомета. 13 июля 2019
13 июля, 09:30РИА Новости
Здание телеканала "112. Украина" обстреляли из гранатомета
020279
Обсудить 0
Ситуация на Украине112 УкраинаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Штаб-квартира ОБСЕ
Украинская делегация попыталась в ОБСЕ лишить слова представителя Крыма
РИА
Новости
Франс Тиммерманс
ЕК призвала страны ЕС к единству перед "вызовами со стороны России"
Победительница Российского национального отборочного тура конкурса Евровидение Анастасия Приходько на съемочной площадке клипа на песню Мама. 2009 год
Певица Приходько вышла из партии Тимошенко
Вид на курортный поселок Коктебель
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Лента
новостей
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Крымские греки считают, что полуостров не готов к переименованию
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Небензя призвал не спешить с выводами о виновных в атаке на саудовские НПЗ
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Эксперт рассказал о трудностях идентификации БПЛА, атаковавших Saudi Aramco
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Россия пригрозила ответом в случае развертывания США средств доставки ракет
Нефтяной станок-качалка
США выгодно сокращение нефтедобычи в Саудовской Аравии, считает эксперт
Освобождение Польши от немецко-фашистской оккупации. Жители города Белосток приветствуют советских воинов-освободителей. 1944 год
Иванов прокомментировал заявления о советской "оккупации" Польши
Автомобили на парковке в Москве
Московские власти объяснили, почему бесполезно закрывать номера автомобиля
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока. 6 сентября 2019
Путин помиловал трех осужденных
Американский актер Бред Питт
Брэд Питт удивился "беспорядку" на МКС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:32Камчатские депутаты запретили продавать несовершеннолетним вейпы
06:28На продажу спиртных напитков могут ввести новые ограничения
06:16В Саратове возбудили уголовное дело по факту изнасилования врача
05:47Полиция в США задержала девушку, угрожавшую устроить стрельбу в школе
05:40Маск объяснил, что имел в виду, когда назвал британского дайвера педофилом
05:25В Южной Корее обнаружены первые случаи заражения африканской чумой свиней
05:21Глава МИД Украины рассказал о "формуле Зеленского" по войне в Донбассе
05:03В Сирии военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна крупную базу боевиков
04:19Военные ВВО завершили работы в Комсомольске-на-Амуре, где спадает паводок
04:11Мать покойного актера Числова заявила, что ее выгнали из дома
03:59На учениях в Приморье "врага" обстреляют из "Тюльпанов" и "Гиацинтов"
03:35Электромобили могут получить право ездить по выделенной полосе с 2020 года
03:33Росатом хочет создать новый медицинский лазер для дробления камней в почках
03:31Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса
03:28Прокатчик в КНР отметил уникальность и очарование российского кино
03:24Депутат Госдумы предлагает признать рэп-баттл видом спорта
03:20Скабеева пошутила над "обрядом изгнания бесов" из Жириновского
03:19В КНДР может обитать группа из 20 амурских тигров, считает эксперт
03:14Члены еврейского фонда отметили очень низкий уровень антисемитизма в России
03:06Стала известна дата первого запуска британских спутников OneWeb с Байконура
Лента новостейМолния