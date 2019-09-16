В Анкаре начались переговоры Путина, Эрдогана и Роухани по Сирии

Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани во время встречи в Анкаре

АНКАРА, 16 сен - РИА Новости. Трехсторонний саммит по урегулированию ситуации в Сирии начался в Анкаре, лидеры России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани обсудят вопросы сирийского урегулирования, в том числе ситуацию в Идлибе и продвижение политического процесса в САР.

Нынешние переговоры в Анкаре станут уже пятой встречей глав государств-гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. Предыдущие саммиты в таком формате состоялись 22 ноября 2017 года в Сочи, 4 апреля 2018 года в Анкаре, 7 сентября 2018 года в Тегеране; последний прошёл в Сочи 14 февраля 2019 года. По итогам этих встреч были, в частности, согласованы конкретные меры по улучшению гуманитарной ситуации и активизации политического процесса в САР.

Как сообщил ранее журналистам помощник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков, на встрече в Анкаре лидеры подробно остановятся на ситуации в Идлибе и на северо-востоке Сирии, где сохраняется напряженность и наблюдается достаточно большое присутствие террористов.

По словам представителя Кремля, президенты обсудят также вопросы, связанные с продвижением политического процесса, который проводится самими сирийцами при содействии ООН, как это предусмотрено резолюцией 2254 Совбеза. Кроме этого, в ходе переговоров будут затронуты темы помощи беженцам и восстановления базовой инфраструктуры в Сирии.