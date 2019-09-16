В погранслужбе Киргизии заявили о перестрелке на границе с Таджикистаном

БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. Перестрелка произошла на границе Киргизии и Таджикистана, один военнослужащий погиб, заявила в понедельник киргизская Государственная пограничная служба (ГПС).
"На киргизско-таджикском участке государственной границы произошел пограничный инцидент с применением оружия. По предварительным данным, погиб военнослужащий ГПС Киргизии", - сообщили РИА Новости в пресс-службе.
Как утверждают в ведомстве, таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв киргизский пограничный пост "Максат", а затем временный пограничный пост "Сай" в Лейлекском районе Баткенской области.
"В 21.30 (18.30 мск) перестрелка прекратилась. Пограничные представители Киргизии и Таджикистана проводят переговоры по недопущению дальнейшей эскалации инцидента", - заявили в погранслужбе.
По данным ведомства, причиной возникновения инцидента стало то, что граждане Таджикистана начали проведение строительных работ на неописанном участке государственной границы, в ответ на это гражданин Киргизии также начал строительство забора вокруг своего дома, расположенного в данной местности. "Около 19.30 (16.30 мск) таджикские военнослужащие в агрессивной форме потребовали от гражданина Киргизии остановить строительство, завязалась словесная перепалка, которая переросла в перестрелку", - добавили в ведомстве.
Комментарием пограничной службы Таджикистана РИА Новости пока не располагает.
Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.