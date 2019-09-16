В погранслужбе Киргизии заявили о перестрелке на границе с Таджикистаном

БИШКЕК, 16 сен - РИА Новости. Перестрелка произошла на границе Киргизии и Таджикистана, один военнослужащий погиб, заявила в понедельник киргизская Государственная пограничная служба (ГПС).

"На киргизско-таджикском участке государственной границы произошел пограничный инцидент с применением оружия. По предварительным данным, погиб военнослужащий ГПС Киргизии", - сообщили РИА Новости в пресс-службе.

Как утверждают в ведомстве, таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв киргизский пограничный пост "Максат", а затем временный пограничный пост "Сай" в Лейлекском районе Баткенской области.

"В 21.30 (18.30 мск) перестрелка прекратилась. Пограничные представители Киргизии и Таджикистана проводят переговоры по недопущению дальнейшей эскалации инцидента", - заявили в погранслужбе.

По данным ведомства, причиной возникновения инцидента стало то, что граждане Таджикистана начали проведение строительных работ на неописанном участке государственной границы, в ответ на это гражданин Киргизии также начал строительство забора вокруг своего дома, расположенного в данной местности. "Около 19.30 (16.30 мск) таджикские военнослужащие в агрессивной форме потребовали от гражданина Киргизии остановить строительство, завязалась словесная перепалка, которая переросла в перестрелку", - добавили в ведомстве.

Комментарием пограничной службы Таджикистана РИА Новости пока не располагает.