Аляутдинов: на Украине ущемляются религиозные права прихожан и священников

ВАРШАВА, 16 сен – РИА Новости. Положение с правами человека на Украине требует приоритетного внимания ОБСЕ, заявил в понедельник директор департамента МИД России по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Ринат Аляутдинов.

В Варшаве проходит совещание по человеческому измерению (HDIM) - крупнейшая в Европе ежегодная конференция по правам человека и демократии, в которой принимают участие делегации 57 стран ОБСЕ, ее структур и партнеров, гражданского общества и международных организаций. Участники встречи подведут итоги выполнения обязательств ОБСЕ в области человеческого измерения, обсудят связанные с этим проблемы, обменяются опытом и составят рекомендации для улучшения ситуации.

"По-прежнему тяжелая ситуация на юго-востоке Украины. Безальтернативной основой политико-дипломатического урегулирования внутриукраинского кризиса является реализация положений "комплекса мер по выполнению минских соглашений" во всей их полноте и последовательности", - сказал Аляутдинов, выступая на открытии совещания.

По его словам, "Украина, к сожалению, саботирует выполнение своих обязательств по этим соглашениям, упорно уклоняется от прямого диалога с представителями ДНР и ЛНР".

По мнению российского представителя, "украинские власти нарушают свободу выражения мнения, оказывают давление на неугодные СМИ, преследуют независимых журналистов и общественных деятелей". "Ущемляются религиозные права прихожан и священнослужителей канонической Украинской православной церкви", - пояснил он.