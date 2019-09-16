Аляутдинов: на Украине ущемляются религиозные права прихожан и священников

ВАРШАВА, 16 сен – РИА Новости. Положение с правами человека на Украине требует приоритетного внимания ОБСЕ, заявил в понедельник директор департамента МИД России по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Ринат Аляутдинов.
В Варшаве проходит совещание по человеческому измерению (HDIM) - крупнейшая в Европе ежегодная конференция по правам человека и демократии, в которой принимают участие делегации 57 стран ОБСЕ, ее структур и партнеров, гражданского общества и международных организаций. Участники встречи подведут итоги выполнения обязательств ОБСЕ в области человеческого измерения, обсудят связанные с этим проблемы, обменяются опытом и составят рекомендации для улучшения ситуации.
"По-прежнему тяжелая ситуация на юго-востоке Украины. Безальтернативной основой политико-дипломатического урегулирования внутриукраинского кризиса является реализация положений "комплекса мер по выполнению минских соглашений" во всей их полноте и последовательности", - сказал Аляутдинов, выступая на открытии совещания.
По его словам, "Украина, к сожалению, саботирует выполнение своих обязательств по этим соглашениям, упорно уклоняется от прямого диалога с представителями ДНР и ЛНР".
По мнению российского представителя, "украинские власти нарушают свободу выражения мнения, оказывают давление на неугодные СМИ, преследуют независимых журналистов и общественных деятелей". "Ущемляются религиозные права прихожан и священнослужителей канонической Украинской православной церкви", - пояснил он.
Аляутдинов также подчеркнул, что "принятие дискриминационных законов о государственном языке и образовании, направленных на принудительную и тотальную украинизацию всех сфер жизни общества, противоречит международным обязательствам Киева". "Кроме того, они идут вразрез с минским "комплексом мер", который закрепил право украинских граждан, проживающих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, "на языковое самоопределение". При этом ряд прописанных в этих законах преференций, например, для языков стран Евросоюза, свидетельствует о двойной дискриминации русского языка на Украине", - добавил Аляутдинов.