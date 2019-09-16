Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-16T18:29Z
https://ria.ru/20190916/1558743598.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155205/27/1552052771_0:89:800:539_1036x0_80_0_0_0d0320435a0121a1846282bdbf1529d9.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Аляутдинов: на Украине ущемляются религиозные права прихожан и священников

18:29 16.09.2019
46
© Фото : VESTIАктивисты "новой церкви" на Украине пытаются захватить храм канонической УПЦ в Иванкове Киевской области. 23 марта 2019
Активисты новой церкви на Украине пытаются захватить храм канонической УПЦ в Иванкове Киевской области. 23 марта 2019
© Фото : VESTI
ВАРШАВА, 16 сен – РИА Новости. Положение с правами человека на Украине требует приоритетного внимания ОБСЕ, заявил в понедельник директор департамента МИД России по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Ринат Аляутдинов.
В Варшаве проходит совещание по человеческому измерению (HDIM) - крупнейшая в Европе ежегодная конференция по правам человека и демократии, в которой принимают участие делегации 57 стран ОБСЕ, ее структур и партнеров, гражданского общества и международных организаций. Участники встречи подведут итоги выполнения обязательств ОБСЕ в области человеческого измерения, обсудят связанные с этим проблемы, обменяются опытом и составят рекомендации для улучшения ситуации.
"По-прежнему тяжелая ситуация на юго-востоке Украины. Безальтернативной основой политико-дипломатического урегулирования внутриукраинского кризиса является реализация положений "комплекса мер по выполнению минских соглашений" во всей их полноте и последовательности", - сказал Аляутдинов, выступая на открытии совещания.
Активисты новой церкви в здании Черновицкой обладминистрации
16 августа, 13:12Религия и мировоззрение
Униаты потребовали отдать "новой церкви" храмы УПЦ в Черновицкой области
По его словам, "Украина, к сожалению, саботирует выполнение своих обязательств по этим соглашениям, упорно уклоняется от прямого диалога с представителями ДНР и ЛНР".
По мнению российского представителя, "украинские власти нарушают свободу выражения мнения, оказывают давление на неугодные СМИ, преследуют независимых журналистов и общественных деятелей". "Ущемляются религиозные права прихожан и священнослужителей канонической Украинской православной церкви", - пояснил он.
Аляутдинов также подчеркнул, что "принятие дискриминационных законов о государственном языке и образовании, направленных на принудительную и тотальную украинизацию всех сфер жизни общества, противоречит международным обязательствам Киева". "Кроме того, они идут вразрез с минским "комплексом мер", который закрепил право украинских граждан, проживающих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, "на языковое самоопределение". При этом ряд прописанных в этих законах преференций, например, для языков стран Евросоюза, свидетельствует о двойной дискриминации русского языка на Украине", - добавил Аляутдинов.
100100
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеСитуация на Украинерелигия
Рекомендуем
Встреча представителей Русской православной церкви с настоятелем коптского монастыря святого Макария в Египте епископом Епифанием в 2016 году
Делегация египетской Коптской церкви прибыла в Москву
РИА
Новости
Вид на район Крылатское в Москве
Храм в честь человека Божия Алексия построят в Крылатском к концу 2021 года
Первоиерарх РПЦЗ митрополит Иларион
В РПЦЗ опровергли данные об исчезновении митрополита Нью-Йоркского Илариона
Вселенский Патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний на церемонии подписания томоса о независимости Украинской православной церкви в Георгиевском соборе Вселенского патриархата в Стамбуле, Турция. 5 января 2019
В Фанаре винят выступивших против ПЦУ греков в поддержке Русской церкви
Лента
новостей
Штаб-квартира ОБСЕ
Украинская делегация попыталась в ОБСЕ лишить слова представителя Крыма
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на открытии Второго Международного форума Развитие парламентаризма во время первого пленарного заседания.
Володин и глава Узбекистана обсудили важность контактов парламентов
Дмитрий Медведев и патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед началом торжественных мероприятий на ВДНХ, посвящённых празднованию Дня города Москвы.
Патриарх Кирилл рассказал про имидж России и радикальные изменения в РПЦ
Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
Пасечник не стал комментировать слухи об увольнении министра внутренних дел
Патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл рассказал, как принималось решение по "Русскому экзархату"
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Руководство Чехии обсудит отмену признания Косово
Зал судебных заседаний
Экс-сотрудника УФСБ по Петербургу приговорили к четырем годам колонии
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Педерсен попросил перенести заседание Совбеза ООН по Сирии
Юрий Бойко принимает участие в акции Бессмертный полк в Киеве
Представитель МИД: юбилей Победы станет стимулом для борьбы с неонацизмом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:47Полиция в США задержала девушку, угрожавшую устроить стрельбу в школе
05:40Маск объяснил, что имел в виду, когда назвал британского дайвера педофилом
05:25В Южной Корее обнаружены первые случаи заражения африканской чумой свиней
05:21Глава МИД Украины заявил о "формуле Зеленского" по войне в Донбассе
05:03В Сирии военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна крупную базу боевиков
04:19Военные ВВО завершили работы в Комсомольске-на-Амуре, где спадает паводок
04:11Мать покойного актера Числова заявила, что ее выгнали из дома
03:59На учениях в Приморье "врага" обстреляют из "Тюльпанов" и "Гиацинтов"
03:35Электромобили могут получить право ездить по выделенной полосе с 2020 года
03:33Росатом хочет создать новый медицинский лазер для дробления камней в почках
03:31Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса
03:28Прокатчик в КНР отметил уникальность и очарование российского кино
03:24Депутат Госдумы предлагает признать рэп-баттл видом спорта
03:20Скабеева пошутила над "обрядом изгнания бесов" из Жириновского
03:19В КНДР может обитать группа из 20 амурских тигров, считает эксперт
03:14Члены еврейского фонда отметили очень низкий уровень антисемитизма в России
03:06Стала известна дата первого запуска британских спутников OneWeb с Байконура
03:03Исследование показало, сколько россиян выезжают на выделенную полосу
02:16Пушков раскритиковал Зеленского за заявление о "войсках в Донбассе"
02:09Во Владивостоке наградили инспекторов ДПС, которые помогли спасти младенца
Лента новостейМолния