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РИА Новости

Путин призвал Эрдогана отреагировать на проект соглашения о нацвалютах

18:27 16.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил турецкого коллегу Тайипа Эрдогана "как можно быстрее отреагировать" на переданный 3 сентября Анкаре проект межправсоглашения о расчетах в нацвалютах.
"Третьего сентября мы передали нашим турецким друзьям проект межправсоглашения о расчетах в национальных валютах. Просили бы как можно быстрее на него отреагировать, тем более, что это результат совместной работы", - заявил Путин на встрече с Эрдоганом. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров. 13 ноября 2017
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Путин говорил в конце августа, что межправсоглашение будет нацелено на дальнейшее расширение практики расчетов в национальных валютах во взаимной торговле. А министр торговли Турции Рухсар Пекджан ранее выражал надежду, что Москва повысит долю сделок в товарообороте с использованием национальной валюты. По его словам, по состоянию на июль по экспорту в Россию доля расчетов в нацвалюте уже достигла 11%, однако в импорте этот показатель всего 0,5%, и Анкара бы хотела, чтобы российский бизнес начал бы проводить больше операций в нацвалюте.
Товарооборот между РФ и Турцией за 2018 год вырос на 16% и достиг 25,5 миллиарда долларов.
Переход на расчеты в национальной валюте позволит сторонам решить вопрос дедолларизации и снимет ряд проблем, связанных с сотрудничеством двух стран в военно-технической сфере.
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Владимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияЭкономика
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