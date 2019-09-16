Путин призвал Эрдогана отреагировать на проект соглашения о нацвалютах

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил турецкого коллегу Тайипа Эрдогана "как можно быстрее отреагировать" на переданный 3 сентября Анкаре проект межправсоглашения о расчетах в нацвалютах.

"Третьего сентября мы передали нашим турецким друзьям проект межправсоглашения о расчетах в национальных валютах. Просили бы как можно быстрее на него отреагировать, тем более, что это результат совместной работы", - заявил Путин на встрече с Эрдоганом. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.

Путин говорил в конце августа, что межправсоглашение будет нацелено на дальнейшее расширение практики расчетов в национальных валютах во взаимной торговле. А министр торговли Турции Рухсар Пекджан ранее выражал надежду, что Москва повысит долю сделок в товарообороте с использованием национальной валюты. По его словам, по состоянию на июль по экспорту в Россию доля расчетов в нацвалюте уже достигла 11%, однако в импорте этот показатель всего 0,5%, и Анкара бы хотела, чтобы российский бизнес начал бы проводить больше операций в нацвалюте.

Товарооборот между РФ и Турцией за 2018 год вырос на 16% и достиг 25,5 миллиарда долларов.