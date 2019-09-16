Экс-сотрудника УФСБ по Петербургу приговорили к четырем годам колонии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен - РИА Новости. Выборгский гарнизонный военный суд назначил в качестве наказания бывшему сотруднику УФСБ по Петербургу и Ленинградской области Илье Кирсанову, признанному виновным в превышении полномочий с применением насилия, четыре года колонии общего режима, сообщили РИА Новости в суде.

"Кирсанову назначено наказание в виде четырех лет колонии общего режима", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.

Как сообщили местные СМИ, в прошлом году оперуполномоченный ФСБ Кирсанов при обыске в особняке надел на хозяина дома наручники, после чего нанес карабином "Тигр" несколько ударов в область заднего прохода.