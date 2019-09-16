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РИА Новости

Экс-сотрудника УФСБ по Петербургу приговорили к четырем годам колонии

18:13 16.09.2019
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© РИА Новости / Евгений БиятовЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Евгений Биятов
Зал судебных заседаний. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен - РИА Новости. Выборгский гарнизонный военный суд назначил в качестве наказания бывшему сотруднику УФСБ по Петербургу и Ленинградской области Илье Кирсанову, признанному виновным в превышении полномочий с применением насилия, четыре года колонии общего режима, сообщили РИА Новости в суде.
"Кирсанову назначено наказание в виде четырех лет колонии общего режима", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы. 16 сентября 2019
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Как сообщили местные СМИ, в прошлом году оперуполномоченный ФСБ Кирсанов при обыске в особняке надел на хозяина дома наручники, после чего нанес карабином "Тигр" несколько ударов в область заднего прохода.
По данным региональных СМИ, хозяин особняка был арестован по делу о насильственных действиях, которые были запечатлены на видео на его компьютере. Отмечается, что мужчина подговорил знакомого заняться с экс-сотрудником СК сексом в наказание за связь со своей бывшей женой и снял это на видео.
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