Американку оштрафовали за провоз лечебной марихуаны в Петербург

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен - РИА Новости. Московский районный суд Петербурга оштрафовал гражданку США Одри Луизу Лорбер за попытку ввезти в РФ марихуану, купленную по рецепту врача в Штатах, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Луиза Лорбер приобрела на территории США 19 граммов лечебной марихуаны и хранила при себе. С "лекарством" ее задержали в аэропорту Пулково. В пресс-службе судов напомнили, что патент на употребление марихуаны в рамках медицинской программы США, который был у американки, на территорию РФ не распространяется.
"Одри Луиза Лорбер признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ. Суд назначил наказание в виде штрафа в 15 тысяч рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.