Американку оштрафовали за провоз лечебной марихуаны в Петербург

Луиза Лорбер приобрела на территории США 19 граммов лечебной марихуаны и хранила при себе. С "лекарством" ее задержали в аэропорту Пулково. В пресс-службе судов напомнили, что патент на употребление марихуаны в рамках медицинской программы США, который был у американки, на территорию РФ не распространяется.