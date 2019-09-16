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РИА Новости

Американку оштрафовали за провоз лечебной марихуаны в Петербург

18:11 16.09.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен - РИА Новости. Московский районный суд Петербурга оштрафовал гражданку США Одри Луизу Лорбер за попытку ввезти в РФ марихуану, купленную по рецепту врача в Штатах, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Луиза Лорбер приобрела на территории США 19 граммов лечебной марихуаны и хранила при себе. С "лекарством" ее задержали в аэропорту Пулково. В пресс-службе судов напомнили, что патент на употребление марихуаны в рамках медицинской программы США, который был у американки, на территорию РФ не распространяется.
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"Одри Луиза Лорбер признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ. Суд назначил наказание в виде штрафа в 15 тысяч рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Пулково (аэропорт)РоссияСШАСанкт-ПетербургПроисшествия
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