Путин сократил срок женщине, зарезавшей избивавшего ее мужа

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом помиловал Оксану Ивасюк, которая в состоянии аффекта зарезала избивавшего ее мужа, сократив ей срок до 5,5 лет, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В ходе конфликта супруг Ивасюк несколько раз ударил ее, пытался зажать голову жены дверью. После содеянного Ивасюк не скрылась с места преступления, а пыталась оказать мужу медпомощь, позже она явилась с повинной. По прежнему месту работы Ивасюк зарекомендовала себя ответственным сотрудником, пользовалась уважение в коллективе, замечаний и нареканий не имела. Ранее судима не была.
"Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Ивасюк Оксану Николаевну, 1969 года рождения, осужденную 5 июня 2017 года Искитимским районным судом Новосибирской области, сократив ей срок лишения свободы до пяти лет шести месяцев", - говорится в тексте указа.
Ивасюк уже отбыла часть срока наказания – два года и 10 месяцев.