Путин сократил срок женщине, зарезавшей избивавшего ее мужа

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом помиловал Оксану Ивасюк, которая в состоянии аффекта зарезала избивавшего ее мужа, сократив ей срок до 5,5 лет, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В ходе конфликта супруг Ивасюк несколько раз ударил ее, пытался зажать голову жены дверью. После содеянного Ивасюк не скрылась с места преступления, а пыталась оказать мужу медпомощь, позже она явилась с повинной. По прежнему месту работы Ивасюк зарекомендовала себя ответственным сотрудником, пользовалась уважение в коллективе, замечаний и нареканий не имела. Ранее судима не была.