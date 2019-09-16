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РИА Новости

Путин сократил срок женщине, зарезавшей избивавшего ее мужа

17:57 16.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Молоток судьи. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом помиловал Оксану Ивасюк, которая в состоянии аффекта зарезала избивавшего ее мужа, сократив ей срок до 5,5 лет, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В ходе конфликта супруг Ивасюк несколько раз ударил ее, пытался зажать голову жены дверью. После содеянного Ивасюк не скрылась с места преступления, а пыталась оказать мужу медпомощь, позже она явилась с повинной. По прежнему месту работы Ивасюк зарекомендовала себя ответственным сотрудником, пользовалась уважение в коллективе, замечаний и нареканий не имела. Ранее судима не была.
"Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Ивасюк Оксану Николаевну, 1969 года рождения, осужденную 5 июня 2017 года Искитимским районным судом Новосибирской области, сократив ей срок лишения свободы до пяти лет шести месяцев", - говорится в тексте указа.
Ивасюк уже отбыла часть срока наказания – два года и 10 месяцев.
Молоток судьи
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