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РИА Новости

Путин сократил срок матери пятерых детей, осужденной за сбыт наркотиков

17:33 16.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин в рабочем кабинете
Владимир Путин в рабочем кабинете
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин в рабочем кабинете. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом помиловал мать пятерых детей Наталью Сапоцкую, осужденную за сбыт наркотиков, сократив ей срок до 3,5 лет лишения свободы, благодаря чему женщина выйдет на свободу в феврале 2021 года.
"Руководствуясь принципами гуманности, постановляю помиловать Сапоцкую Наталью Александровку, 1985 года рождения, осужденную 25 августа 2017 года Рудничным районным судом города Прокопьевска Кемеровской области, сократив ей срок лишения свободы до трех лет шести месяцев", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
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Вчера, 16:39РИА Новости
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Наталья Сапоцкая была осуждена за сбыт наркотиков под давлением гражданского мужа; у нее пятеро детей, ранее не была судима. Женщина признала вину, а также активно помогала расследованию преступления. Отбыла часть срока наказания – два года. Ранее судом ей было назначено наказание в виде шести лет колонии общего режима.
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Владимир ПутинРоссияКемеровская областьОбщество
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