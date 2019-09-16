Путин сократил срок матери пятерых детей, осужденной за сбыт наркотиков

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом помиловал мать пятерых детей Наталью Сапоцкую, осужденную за сбыт наркотиков, сократив ей срок до 3,5 лет лишения свободы, благодаря чему женщина выйдет на свободу в феврале 2021 года.

"Руководствуясь принципами гуманности, постановляю помиловать Сапоцкую Наталью Александровку, 1985 года рождения, осужденную 25 августа 2017 года Рудничным районным судом города Прокопьевска Кемеровской области, сократив ей срок лишения свободы до трех лет шести месяцев", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.