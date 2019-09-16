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РИА Новости
Война в Сирии

Путин обсудил с Эрдоганом сирийский кризис

17:06 16.09.2019 (обновлено: 17:21 16.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил с президентом Турции Тайипом Эрдоганом сирийский кризис, включая ситуацию в Идлибской зоне деэскалации, а также двустороннее сотрудничество по всем направлениям.
"Сейчас разговаривали с глазу на глаз, подробно говорили о сирийском кризисе и о путях его урегулирования, говорили о двустороннем сотрудничестве практически по всем направлениям. Затронули и острые моменты, связанные с Сирией, скажем, по Идлибской зоне, поговорили по ситуации в Заевфратье", - сказал Путин на переговорах с турецким лидером с участием членов делегаций, его слова транслировались в эфире телеканала "Россия 24".
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Война в СирииВладимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссия
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