Путин обсудил с Эрдоганом сирийский кризис

"Сейчас разговаривали с глазу на глаз, подробно говорили о сирийском кризисе и о путях его урегулирования, говорили о двустороннем сотрудничестве практически по всем направлениям. Затронули и острые моменты, связанные с Сирией, скажем, по Идлибской зоне, поговорили по ситуации в Заевфратье", - сказал Путин на переговорах с турецким лидером с участием членов делегаций, его слова транслировались в эфире телеканала "".