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РИА Новости

В Твери мужчина выбросил плакавшего внука сожительницы с четвертого этажа

16:59 16.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 16 сен - РИА Новости. Пьяный житель Твери выбросил с балкона четвертого этажа внука своей сожительницы, который мешал ему своим плачем, сообщает в понедельник СУСК РФ по региону.
"По версии следствия, в период с 14 по 15 сентября текущего года 47-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире города Твери, не желавший слышать плач внука своей сожительницы, взял малыша на руки, после чего перенес на балкон квартиры и сбросил с высоты четвертого этажа", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, младенец в тяжелом состоянии находится в больнице. По факту причинения тяжкого вреда здоровью малолетнего возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.
"Установлено, что ребенка воспитывала одна мать, которая привезла его к бабушке и уехала по своим делам. В рамках расследования уголовного дела следователями будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению указанного преступления. Также изучаются условия проживания ребенка, состояла ли данная семья на учете в органах профилактики", - говорится в сообщении.
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