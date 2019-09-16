В Твери мужчина выбросил плакавшего внука сожительницы с четвертого этажа

ВОРОНЕЖ, 16 сен - РИА Новости. Пьяный житель Твери выбросил с балкона четвертого этажа внука своей сожительницы, который мешал ему своим плачем, сообщает в понедельник СУСК РФ по региону.

"По версии следствия, в период с 14 по 15 сентября текущего года 47-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире города Твери, не желавший слышать плач внука своей сожительницы, взял малыша на руки, после чего перенес на балкон квартиры и сбросил с высоты четвертого этажа", - говорится в сообщении.

По данным следствия, младенец в тяжелом состоянии находится в больнице. По факту причинения тяжкого вреда здоровью малолетнего возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.