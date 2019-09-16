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РИА Новости

Экс-депутат ЕП увидел угрозу в отъезде талантливой молодежи из Латвии в РФ

16:55 16.09.2019
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© Flickr / SaeimaМирослав Митрофанов
Мирослав Митрофанов
© Flickr / Saeima
Мирослав Митрофанов. Архивное фото
РИГА, 16 сен – РИА Новости. Экс-депутат Европарламента Мирослав Митрофанов считает, что угроза национальной безопасности Латвии заключается в том, что из страны уезжает талантливая молодежь, причем часто она выбирает Россию в качестве страны проживания.
В Латвии обеспокоены работой России с молодым поколением соотечественников, в том числе в сфере укрепления исторической памяти, считают, что это создает долгосрочные риски в сфере защиты конституционного строя балтийской республики. В проекте концепции национальной безопасности Латвии, подготовленном МВД республики, сказано, что предоставление стипендий для обучения в российских университетах и усилия по вовлечению молодых соотечественников в российские молодежные мероприятия - "лишь некоторые из способов, которыми Россия стремится создать лояльное молодое поколение".
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"Про обучение в российских вузах - усилия России приводят к результату, о котором авторы доклада говорить не хотят. Талантливая молодежь тупо уезжает. Еще один механизм для повышения конкурентоспособности глуповатых и малообразованных выпускников латвийских школ. Если Россия высасывает лучших, худшим легче поступать на бюджетные места в латвийских вузах", - сказал Митрофанов.
Он также считает, что это является проблемой для страны. "Да, действительно, в перспективе это подрывает безопасность латвийского государства, но уже сейчас у государства недостает мозгов, чтобы осознать эту логику и заинтересовать молодежь остаться", - сказал Митрофанов.
Проект концепции 17 сентября представят в правительстве министр внутренних дел Сандис Гиргенс и начальник Службы государственной безопасности Нормунд Межвиетс.
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